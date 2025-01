Kino hit Námi to končí, seriál Urgent nebo Rocky. Lednové novinky na Maxu zdarma

Všechny filmy Rocky

1. 1.

Balboa je zpět! A ne jen jednou. Na Maxu najdete všech pět filmů s Rockym, Sylvesterem Stallonem v ikonické roli boxera z Philadelphie, který nikdy nepřestává bojovat. K tomu se přidávají i tři filmy ze série Creed, kde se příběh přesouvá na mladou generaci, ale duch Rockyho zůstává. Tento boxerský maraton je perfektní na lednové večery – zvlášť pokud máte v plánu začít nový rok pořádnou dávkou motivace. Stačí pustit první díl a při tréninkové scéně s Eye of the Tiger si připravit vlastní cvičební plán.

Urgent (The Pitt)

9. 1.

Chyběla vám dramatická lékařská série, která umí být napínavá, dojemná a trochu chaotická? Urgent přináší všechno tohle a ještě něco navíc. Noah Wyle, kterého si pamatujete jako mladého doktora Cartera z Pohotovosti, se vrací na obrazovky, tentokrát jako zkušený lékař Henry Pitt. Seriál sleduje tým lékařů, kteří se snaží zvládnout každodenní nápor pacientů i vlastních životních komplikací. A pokud máte chuť na dávku nostalgie, Max nabízí i celou původní Pohotovost.

Babylon

10. 1.

Damien Chazelle (La La Land, Whiplash) se vrací s dalším velkolepým filmem – tentokrát o zlaté éře Hollywoodu. Babylon je směsicí šílenství, ambicí a dekadence, která sleduje vzestup a pád několika postav v době, kdy tichý film ustupoval zvukovým. Brad Pitt, Margot Robbie a Diego Calva excelují v rolích, které vám ukážou, že Hollywood byl vždy fascinující, ale také nemilosrdné místo. Chcete něco vizuálně oslnivého, nekompromisního a naprosto šíleného? Babylon je pro vás.

Harley Quinn

16. 1.

Pátá řada animované série Harley Quinn slibuje další dávku chaosu, černého humoru a neuvěřitelných zvratů. Harley (v podání neodolatelné Kaley Cuoco) se snaží vybalancovat svůj vztah s Poison Ivy, zatímco Gotham kolem ní padá do ještě většího šílenství. Série je ideální pro všechny, kteří mají rádi neuctivý pohled na superhrdinský svět, kde není nouze o sarkastické poznámky a krvavou akci. Pokud jste fanouškem Rick and Morty nebo The Boys, Harley Quinn by vám rozhodně neměla uniknout.

Zatracená krvavá láska (Love Lies Bleeding)

17. 1.

Love Lies Bleeding je romantický thriller režisérky Rose Glass, známé díky filmu Svatá Maud. Příběh sleduje Lou (Kristen Stewart), samotářskou majitelku posilovny, která se zamiluje do Jackie (Katy O’Brian), ambiciózní kulturistky mířící do Las Vegas za svým snem. Jejich vášnivý vztah je poháněn egem, touhou a americkým snem, což je zavede do nebezpečné spirály násilí a posedlosti. Film získal pozitivní ohlasy za intenzivní atmosféru a herecké výkony.

Human vs Hamster

23. 1.

Zajímalo vás někdy, zda je fyzicky zdatnější člověk nebo křeček? Tenhle humorný zábavný pořad vám na tuhle důležitou otázku dá odpověď. V každé epizodě závodí lidé různých profesí (učitelé, zdravotní sestry, hasiči) nebo se společnými koníčky (kouzelníci, královny krásy) nejprve proti sobě a pak proti křečkům v překážkách ve stylu American Gladiator. Krásná ukázka prvotřídní odpočinkové zábavy po těžkém dni.

Námi to končí (It Ends with Us)

24. 1.

V kinech se tento snímek s Blake Lively a Justinem Baldonim stal zcela nečekaným hitem. Jde o filmovou adaptaci bestselleru Colleen Hoover. Příběh sleduje mladou ženu, která se ocitá mezi dvěma muži – svou první láskou a současným partnerem. Emocionální jízda, která vás donutí zamyslet se nad tím, jak si definujeme lásku a co jsme ochotni pro ni obětovat.

The EasternGate

31. 1.

Další důkaz, že Polsko se začíná stávat nezastavitelnou seriálovou velmocí. The Eastern Gate je napínavý thriller o světě špionáže. Seriál z originální produkce Max Original režíroval na Oscara nominovaný Jan P. Matuszynski. Hlavní hrdinkou je Ewa Oginiec (Lena Góra), která chce tajné služby po osobní tragédii opustit a začít úplně od znovu. Problém nastane ve chvíli, kdy jejího partnera, který v tajné službě také pracuje, odhalí Rusové a záhadně zmizí. Těšit se můžete na šest napínavých epizod.

Co dělat, abych získal Max na 3 měsíce? Pokud jste nový roční člen iDNES Premium , stačí kliknout na zlaté tlačítko, čímž získáte unikátní kód. V případě, že jste stávajícím členem iDNES Premium, musíte z měsíčního tarifu přejít na roční, případně si roční členství prodloužit . Kód je potřeba si vybrat do 7 dní od vzniku nového ročního členství.

, stačí kliknout na zlaté tlačítko, čímž získáte unikátní kód. V případě, že jste stávajícím členem iDNES Premium, musíte . Kód je potřeba si vybrat do 7 dní od vzniku nového ročního členství. Kód si zkopírujte a pokračujte na další stránku přes zlaté tlačítko dole „Pokračujte na Max“

a pokračujte na další stránku přes zlaté tlačítko dole „Pokračujte na Max“ Zde vložte svůj kód

Vyberte balíček Standard a dejte pokračovat (můžete si přidat i balíček Sport, ale za něj zaplatíte 70 Kč vč. DPH měsíčně)

a dejte pokračovat (můžete si přidat i balíček Sport, ale za něj zaplatíte 70 Kč vč. DPH měsíčně) Založte si účet a dejte Vytvořit

Vyberte platební metodu. Po uplynutí 3 měsíců zdarma se služba obnoví za cenu 219 Kč vč. DPH za měsíc. Členství je ale možné kdykoli zrušit.

se služba obnoví za cenu 219 Kč vč. DPH za měsíc. Členství je ale možné kdykoli zrušit. Pokud již máte předplatné služby Max, kód nepůjde uplatnit, dokud vaše stávající předplatné neskončí nebo nebude zrušeno v souladu s jeho podmínkami.

Při uplatnění voucheru souhlasíte s podmínkami, které najdete v kompletní podobě zde. Kód se musí uplatnit do 28. února 2025.

Nabídka platí do vyčerpání kódu. Nabídka platí pouze na území České republiky. Službu poskytuje HBO Europe s.r.o.