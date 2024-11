Hra o trůny, Přátelé a další. Tři měsíce služby Max v ceně iDNES Premium

Streamovací služba Max nabízí pohromadě nabídku HBO, Warner Bros., Cartoon Network a další. Těšit se můžete na všechny filmy Harry Potter, celovečerní filmy, seriály a animáky z DC Universe, ale také dokumenty a reality show značky Discovery a spoustu dalšího.

Z filmu Duna: Část druhá

Velké kino hity, kultovní seriálové klasiky, ikonické hity nebo rodinná zábava, to všechno na Maxu najdete. Pro nové roční členy iDNES Premium máme speciální nabídku, kdy získáte na 3 měsíce přístup do streamovací služby Max.

Hra o trůny, Rod Draka, seriál Přátelé, Teorie velkého třesku, The Last of Us, Bílý lotus nebo novinky Duna: Proroctví, Tučňák či parodie na natáčení marvelovek Franšíza, to všechno na Maxu najdete. Nechybí ani hity z kin jako Wonka, Barbie nebo Duna: Část druhá nebo mezinárodní vysílání CNN, pokud chcete sledovat dění ve světě i z další perspektivy.

Ze seriálu Přátelé

To vše můžete pohodlně sledovat na svém telefonu, počítači, v televizi, multimediálním centru, set-top-boxu nebo na herních konzolích. Na čem všem vám bude Max fungovat, najdete velmi přehledně zde.

Co dělat, abych získal Max na 3 měsíce? Pokud jste nový roční člen iDNES Premium , stačí kliknout na zlaté tlačítko, čímž získáte unikátní kód. V případě, že jste stávajícím členem iDNES Premium, musíte z měsíčního tarifu přejít na roční, případně si roční členství prodloužit . Kód je potřeba si vybrat do 7 dní od vzniku nového ročního členství.

, stačí kliknout na zlaté tlačítko, čímž získáte unikátní kód. V případě, že jste stávajícím členem iDNES Premium, musíte . Kód je potřeba si vybrat do 7 dní od vzniku nového ročního členství. Kód si zkopírujte a pokračujte na další stránku přes zlaté tlačítko dole „Pokračujte na Max“

a pokračujte na další stránku přes zlaté tlačítko dole „Pokračujte na Max“ Zde vložte svůj kód

Vyberte balíček Standard a dejte pokračovat (můžete si přidat i balíček Sport, ale za něj zaplatíte 70 Kč vč. DPH měsíčně)

a dejte pokračovat (můžete si přidat i balíček Sport, ale za něj zaplatíte 70 Kč vč. DPH měsíčně) Založte si účet a dejte Vytvořit

Vyberte platební metodu. Po uplynutí 3 měsíců zdarma se služba obnoví za cenu 219 Kč vč. DPH za měsíc. Členství je ale možné kdykoli zrušit.

se služba obnoví za cenu 219 Kč vč. DPH za měsíc. Členství je ale možné kdykoli zrušit. Pokud již máte předplatné služby Max, kód nepůjde uplatnit, dokud vaše stávající předplatné neskončí nebo nebude zrušeno v souladu s jeho podmínkami.

Při uplatnění voucheru souhlasíte s podmínkami, které najdete v kompletní podobě zde. Kód se musí uplatnit do 28. února 2025.

Nabídka platí do vyčerpání kódu. Službu poskytuje HBO Europe s.r.o.