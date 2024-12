Joker 2, Beetlejuice a další prosincové novinky na Maxu. Zdarma k iDNES Premium

Creature Commandos

5. 12.

Co by to bylo za prosinec bez pořádné dávky akce a humoru? Creature Commandos je nový animovaný seriál od Jamese Gunna, který přináší na obrazovky méně známé, ale o to zajímavější postavy z DC Universe. Těšte se na neobvyklé komando složené z monster, které se rozhodně nebojí ničeho – ani absurdních situací, ani pořádného chaosu. Gunnův rukopis je tu cítit na sto honů, takže vás čeká nálož zábavy, která si nebere servítky.

Beetlejuice Beetlejuice

6. 12.

Řekněte jeho jméno třikrát a on se vrátí! Tim Burton se opět spojil s Michaelem Keatonem a Winonou Ryder, aby přinesl pokračování ikonické komedie z osmdesátých let. Beetlejuice je zpět a tentokrát s ještě větší dávkou černého humoru, absurdních situací a bizarní estetiky, kterou si zamilovaly celé generace fanoušků. Pokud máte rádi Burtonovu gotickou fantazii, tohle si rozhodně nenechte ujít. Nechybí ani Jenna Ortega, kterou si diváci zamilovali v seriálu Wednesday.

Super/Man: Christopher Reeve a jeho příběh

8. 12.

Příběh jednoho z největších hrdinů nejen na plátně, ale i v reálném životě. Tento na festivalech velmi oceňovaný dokument mapuje kariéru Christophera Reeva, ikonického představitele Supermana, jeho životní tragédii (jak jistě víte, skončil po nehodě upoutaný na vozík) a bojovného ducha, kterým inspiroval miliony lidí po celém světě. Připravte se na emotivní podívanou, která vám ukáže, co znamená být skutečným hrdinou.

Joker Folie à Deux

13. 12.

Joaquin Phoenix je zpět jako ikonický Joker, tentokrát s Lady Gaga po svém boku jako Harley Quinn. Pokračování psychologického dramatu Todda Phillipse slibuje temnější, odvážnější a možná i hudební zážitek, který posune hranice žánru. Folie à Deux vás zavede ještě hlouběji do Jokerovy mysli a ukáže, co znamená žít v naprostém chaosu. Připravte se na film, o kterém se bude ještě dlouho mluvit. Recenze byly sice rozporuplné, ale film schválili i Quentin Tarantino nebo Hideo Kojima. Sami se můžete přesvědčit, že je to mezi komiksovými filmy opravdový unikát.

Top Gun + Top Gun: Maverick

20. 12.

Legendární akční klasika z osmdesátých let a její pokračování, které ovládlo kina v roce 2022, teď spolu na Maxu. Tom Cruise se vrací jako Pete „Maverick“ Mitchell, tentokrát ve dvojroli pilota a mentora nové generace. Nechte se unést vzdušnými souboji, ikonickým soundtrackem a příběhem o odvaze, přátelství a vášni k létání. Dokonalý dvojprogram pro fanoušky akce.

Porotce č. 2 (Juror #2)

20. 12.

Clint Eastwood se vrací s napínavým thrillerem (rádi bychom podotkli, že je mu neuvěřitelných 94 let a pořád natáčí skvělé filmy), který vás přiková k obrazovce. Nicholas Hoult hraje porotce, který během procesu začne pochybovat, zda nemá s případem víc společného, než by se slušelo. Eastwoodův typický rukopis a silné herecké výkony slibují drama, na které jen tak nezapomenete. Však se o snímku hojně mluví i v souvislosti s nadcházejícími Oscary. Pokud máte rádi filmy, které vás drží v napětí až do poslední minuty, Juror #2 je jasná volba.

Železní bratři

27. 12.

Připravte se na emotivní příběh texaské wrestlingové dynastie Von Erichů, kteří se proslavili nejen svými úspěchy v ringu, ale i tragédiemi, jež je postihly. Film sleduje osudy bratrů, kteří pod vedením přísného otce usilují o slávu a uznání ve světě profesionálního wrestlingu. V hlavních rolích excelují Zac Efron, Jeremy Allen White a Harris Dickinson, kteří ztvárňují složité rodinné vztahy a osobní boje. Železní bratři nabízejí hluboký vhled do života rodiny, která se snaží vyrovnat s tlakem slávy a osobními démony.

Vyšehrad: Fylm

27. 12.

Kdo by neznal Laviho, nejkontroverznějšího fotbalistu českého rybníčku? Pokračování úspěšného seriálu se dočkalo celovečerní verze, která je ještě větší, ještě sprostější a ještě zábavnější. Lavi se vrací na trávník, ale tentokrát čelí ještě větším průšvihům – jak na hřišti, tak mimo něj. Vyšehrad: Fylm je ideální oddechovka pro všechny, kdo milují fotbal a humor bez servítků.

