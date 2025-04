The Last of Us je tu. Získejte Max a s ním hity z HBO na 3 měsíce s iDNES Premium

Druhá řada seriálu Last of Us | foto: Max

Připravte se na návrat do postapokalyptického světa, kde se hranice mezi dobrem a zlem stírají rychleji než stopa v prašném městě. Druhá řada seriálu The Last of Us přichází 14. dubna 2025 na platformu Max a slibuje ještě intenzivnější zážitek než ta první.

Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey) se vracejí, aby čelili novým výzvám v nehostinném světě, kde každý krok může být tím posledním. Tentokrát se jejich cesta proplete s tajemnou Abby, kterou ztvární Kaitlyn Dever, a dalšími postavami, jejichž osudy se vzájemně prolínají v boji o přežití.

Streamovací služba Max nabízí pohromadě nabídku HBO, Warner Bros., Cartoon Network a další. Těšit se můžete na všechny filmy Harry Potter, celovečerní filmy, seriály a animáky z DC Universe, ale také dokumenty a reality show značky Discovery a spoustu dalšího. Velké kino hity, kultovní seriálové klasiky, ikonické hity nebo rodinná zábava, to všechno na Maxu najdete.

Kromě nové řady The Last of Us se můžete těšit i na šestou sérii Příběhu služebnice, komediálního seriálu Stále v kurzu nebo reality show Paul American o životě hvězd YouTube Jaka a Logana Paulových.

Samotné předplatné Maxu si můžete pořídit od 219 Kč měsíčně. Noví roční členové iDNES Premium ho ale nyní získají na tři měsíce bez příplatku – ideální příležitost ponořit se do světa seriálových a filmových hitů.

Co dělat, abych získal Max na 3 měsíce? Pokud jste nový roční člen iDNES Premium , stačí kliknout na zlaté tlačítko, čímž získáte unikátní kód. V případě, že jste stávajícím členem iDNES Premium, musíte z měsíčního tarifu přejít na roční, případně si roční členství prodloužit. Kód je potřeba si vybrat do 7 dní od vzniku nového ročního členství .

Kód si zkopírujte a pokračujte na další stránku přes zlaté tlačítko dole „Pokračujte na Max"

Zde vložte svůj kód

Vyberte balíček Standard a dejte pokračovat (můžete si přidat i balíček Sport, ale za něj zaplatíte 70 Kč vč. DPH měsíčně)

Založte si účet a dejte Vytvořit

Vyberte platební metodu. Po uplynutí 3 měsíců zdarma se služba obnoví za cenu 219 Kč vč. DPH za měsíc. Členství je ale možné kdykoli zrušit.

se služba obnoví za cenu 219 Kč vč. DPH za měsíc. Členství je ale možné kdykoli zrušit. Při uplatnění voucheru souhlasíte s podmínkami, které najdete v kompletní podobě zde. Kód se musí uplatnit do 30. září 2025.

Kód funguje i pro stávající majitele účtů na Maxu. Při měsíčním placení se volné tři měsíce přiřadí na konec již zaplaceného období.

Nabídka platí do vyčerpání kódu. Nabídka platí pouze na území České republiky. Službu poskytuje HBO Europe s.r.o.