Vyprodávaný italský pěvec Matteo Bocelli se vrací do Prahy. Vstupenky přednostně

Vstupenky na koncert v O2 universum, kde Matteo Bocelli vystoupí 4. června 2025, se pro veřejnost začnou prodávat od pátku 22. 11. od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si můžete ta nejlepší místa zakoupit ještě před začátkem veřejného prodeje – od středy 20. 11. od 10 hodin.

Matteo urazil od svého debutu s Andreou Bocellim v písni Fall On Me v roce 2018 dlouhou a úspěšnou cestu. Vystoupil na Oscarech 2024 s coverem písně Time To Say Goodbye v novém aranžmá Hanse Zimmera. Vystupoval na největších světových pódiích - turné A Night With Matteo vyprodalo slavné sály včetně Sydney Opera House nebo Country Music Hall of Fame. Zpíval pro Jeho Veličenstvo Karla III. a královnu Camillu, prezidenta Bidena a předskakoval hudební legendě Lionelu Richiemu.

V roce 2020 vydal první singl, překrásnou milostnou píseň Solo, která v sobě kombinuje prvky klasické árie s popovější melodií a frázováním. O tři roky později, v létě 2023 přichází Matteo Bocelli konečně s dlouho očekávaným debutovým sólovým albem Matteo, na které navázalo světové turné. Nedávno zpěvák představil nový singl If I Knew, jenž natočil společně s multiplatinovou, na Oscara nominovanou uměokyní Sofií Carson.

Koncerty Mattea Bocelliho se vyznačují výlety do mnoha hudebních žánrů, s lehkostí opřenou o kvalitní hlas se přesouvá od klasiky k příjemnému italskému sametovému popu a interpretaci slavných skladeb. Matteo je na živých vystoupeních naprosto bezprostřední a užívá si kontaktu s okouzleným publikem.