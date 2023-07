Na největší metalový festival Masters of Rock výhodně. 1+1 vstupenka zdarma!

Čtyři nezapomenutelné dny naplněné skvělým rock-metalovým maratónem slibuje další ročník festivalu Masters of Rock. Devatenáctý ročník tohoto populárního festivalu přiveze velkou řádku světových kapel.

Návštěvníky čeká bombastická megashow Within Temptation, ukážou se i slavní vikingové Amon Amarth, oslavovat 40 let od vydání debutového alba budou Europe, trash zabíjačku představí Kreator, chybět nebudou ani mongolské hvězdy The Hu, divokou pařbu zaručují Airbourne z Austrálie, své jedinečné charisma ukáže Max Cavalera a jeho Soulfly a mnoho dalšího.

Chystají se také autogramiády umělců, pestrý a bohatý program na druhé stage, bohatá nabídka ve festivalovém shopu, dáreček v podobě festivalového CD, spousta zábavy okolo a tradičně vynikající občerstvení v areálu.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členové iDNES Premium, můžete získat jednu celofestivalovou vstupenku na Masters of Rock zcela zdarma. Stačí si jednu zakoupit a druhou vám organizátoři zašlou.

Pozor, jde o velmi omezený počet volných vstupenek.

Jak získat 1+1 vstupenku na Masters of Rock zdarma? Klikněte na zlaté tlačítko, čímž získáte unikátní kód



Kód si zkopírujte a pokračujte na nákup vstupenek



a pokračujte na nákup vstupenek Vložte do košíku JEDNU celofestivalovou permanentku



V košíku přejděte k objednávce



Vyplňte všechny potřebné údaje a nezapomeňte kód zkopírovat do kolonky „Přidejte komentář k objednávce“



Na základě tohoto kódu vám následně organizátoři pošlou druhou vstupenku zdarma