Čarodějky z Úžasné Zeměplochy: fantasy audiokniha Maškaráda se 40% slevou

Vyhlášené trio zeměplošských čarodějek opustila Magráta, toho času nová královna Lancre. Stařenka Oggová proto zoufale hledá vhodnou náhradnici, která by zvládla obrušovat hrany mezi ní a Bábi Zlopočasnou.

Ta nejslibnější adeptka, Anežka Nulíčková alias Perdita X, se naneštěstí vypravila do Ankh-Morporku - do jisté míry i proto, aby unikla z dohledu výše jmenovaných čarodějek. Díky svému velkému hlasu, odpovídajícímu úctyhodným rozměrům její tělesné schránky, se nakonec uchytí v proslulé Opeře.

Chrám umění, který právě změnil majitele, ovšem nezažívá zrovna nejlepší časy. Tajemný, avšak doposud vcelku neškodný Duch, považovaný takřka za součást tamního inventáře, totiž začal sabotovat činnost souboru - mimo jiné tím, že zavraždil několik jeho členů.

Spisovatel Terry Pratchett ve filmu BBC Choosing to Die (Zemřít podle své volby)

Ale to nejhorší Operu teprve čeká – do města totiž přijíždějí Stařenka Oggová a Bábi Zlopočasná, aby na nebohou Anežku osobně dohlédly. To bude pořádný tyjátr.

Audiokniha Maškaráda je součástí řady Čarodějky a ta zase patří do fantasy cyklu Úžasná Zeměplocha, kterou se proslavil britský spisovatel Terry Pratchett. Celá série o fiktivním světě ležícím na hřbetě želvy plující vesmírem čítá 41 románů, 5 povídek a několik dalších publikací.

Pratchettův styl psaní vynikal humorem a satirou. Autor pracoval také s různými motivy mytologie, pohádek a folklóru. Zemřel v roce 2015 ve věku 67 let na následky Alzheimerovy choroby.

Audioknihu čte Zuzana Slavíková.