Hudba z Marvel filmů živě v O2 areně. Přednostní nákup na Infinity Saga Concert

Marvel Studios’ Infinity Saga Concert Experience měl svou světovou premiéru v srpnu 2024 ve slavném Hollywood Bowl. Šlo o velkolepý koncert, který mapoval hudbu z 23 filmů Marvel Cinematic Universe, znamé jako Infinity Saga. Nyní se koncertní představení vydává do světa a jednou ze zastávek bude 24. května 2025 také Praha.

Vstupenky do pražské O2 areny se pro veřejnost začnou prodávat od pátku 18. října od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si můžete ta nejlepší místa zakoupit již od středy 16. října od 11 hodin.

Připravte na odyseu napříč 23 legendárními filmy. Ať už jste ostřílený Avengers fanoušek nebo nováček, Marvel Studios’ Infinity Saga Concert Experience rozechvěje vaše smysly a zažehne vaši představivost.

Projděte desetiletím hrdinství, od prvního obléknutí obleku Iron Mana až po kosmický střet ve filmu Avengers: Endgame. Cítíte, jak se země otřásá, když Hulk řve, vznášejte se s Thorovým bleskem a houpejte se New Yorkem se Spider-Manem – to vše umocněné nezkrotnou silou živé hudby.

Tohle je víc než jen show. Je to 54 hodin filmové historie destilované do jedné nezapomenutelné noci a filmu. Je to 22 miliard dolarů kasovního úspěchu znovu vytvořeného pro jeviště v originálním koncertním filmu. Je to vaše šance stát se součástí legendy.

Nejen že akci uvidíte – budete ji žít. Každý tón, každý záběr, každý úder srdce bude proudit vaším tělem, když se největší evropské arény promění v portály do Marvel vesmíru.