Portugalská skladatelka Maro vystoupí v MeetFactory. Získejte vstupenky zdarma

Tato portugalská umělkyně, která v roce 2017 absolvovala Berklee College of Music (Boston), oficiálně debutovala v roce 2018 a vydala pět alb + jedno EP. Později se připojila k Jacobu Collierovi na jeho světovém turné Djesse World Tour 2019, a to jako součást kapely. V těchto letech Maro předskakovala mnoha umělcům, včetně Jessie J, Charlotte Cardin, a vyprodala hlavní koncerty v Portugalsku, Španělsku, Brazílii, Mexiku a USA.

V roce 2020 se zrodil projekt Itsame, Maro!, který se věnuje podpoře spolupráce na dálku. Série obsahuje 100 dílů s umělci nejrůznějších hudebních žánrů, jako jsou Eric Clapton, Lennon Stella, The Paper Kites, Pablo Alborán, Lizzy McAlpine, Madison Cunningham, Anavitória, Ivan Lins, Vitor Kley, Sílvia Pérez Cruz a mnoho dalších.

V poslední době Maro vyhrála Festival da Canção a reprezentovala svou zemi na Eurovizi (2022) s písní Saudade, saudade, která jí zaručila umístění v první desítce. Vydala také album Can You See Me?, které ukazuje její novou tvář s vlivy popu, trapu, world a folku.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázky a budete mít štěstí při losování, vyhrát můžete dvě vstupenky na koncert, který se uskuteční v sobotu 21. září v MeetFactory.

Losovat budeme dva výherce, kteří získají po dvou vstupenkách na koncert.