Listen To My Heart: Příběh loni zesnulé zpěvačky Roxette v e-knize zdarma

„Chci vám říct jen to důležité. Žádné kudrlinky. Prostě tak, jak to doopravdy bylo,“ komentovala Marie Fredriksson svou autobiografii v době jejího vydání. Připravila ji ve spolupráci s Helen von Zweigbergk a vylíčila v ní svůj dramatický život.

Vyrůstala v bídě ve švédské provincii, její rodina byla těžce poznamenána tragickým úmrtím její sestry. Mladá Marie prorazila ve Švédsku již jako dívka a Roxette se brzy vypracovali mezi celosvětově známé skupiny. Stala se z nich novodobá ABBA, vždyť hity jako Listen To My Heart, One Wish nebo It Must Have Been Love přežily až do dnešních dní.



Ale život byl nemilosrdný: v roce 2002 jí byl diagnostikován nádor na mozku. Lékaři předpovídali zpěvačce jen pár měsíců života, Fredriksson se ale po sérii operací dokonce vrátila na koncertní pódia a vystupovala ještě před několika lety. V Praze hráli Roxette naposledy v roce 2015.



„Přečtěte si její příběh od srdce, plný velké lásky, smutku, velkých úspěchů a pomsty osudu - láska k životu je poděkováním,“ shrnuje anotace knihy.



