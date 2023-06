Zpěvák, který se proslavil v americkém Talentu. Vstupenky dříve na pražský koncert

Hlídací kočka Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem. Sledovat interpreta Marcelito Pomoy

Marcelito Pomoy je filipínský zpěvák, který je celosvětově známý svou mimořádnou schopností plynule přecházet mezi mužským a ženským hlasem při zpěvu. Proslul díky svému účinkování v televizní soutěži talentů Pilipinas Got Talent v roce 2011, kterou dokonce vyhrál. Pak se objevil v ještě známější mutaci soutěže, America’s Got Talent, kde ho už viděli miliony lidí. Dostal se až do finále.

Jeho vystoupení, kde zpíval skladbu The Prayer v mužských i ženských vokálních rozsazích, publikum ohromilo a udělalo z něj jednoho z nejpopulárnějších soutěžících v historii soutěže.

Filipínský zpěvák Marcelito Pomoy

Jeho schopnost zpívat jak soprán, tak tenor je to, co ho odlišuje od většiny jeho hudebních kolegů. Jeho výjimečný talent přitahuje pozornost publika po celém světě a často bývá označován jako „muž s dvěma hlasy“.

Marcelito je také známý svou osobní životní cestou. Pochází z chudých poměrů, strávil část svého života na ulici a jeho hudební kariéra mu poskytla prostředky k dramatickému zlepšení svého životního postavení. Je považován za inspirativní příběh a symbol naděje pro mnoho lidí na Filipínách i po celém světě.

Vstupenky na jeho první český koncert, který se uskuteční 24. května 2024 v Kongresovém centru, se začnou prodávat pro veřejnost od pondělí 19. 6. od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si můžete ta nejlepší místa zakoupit již od čtvrtka 15. 6. od 10 hodin.