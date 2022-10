Metalová legenda Manowar zahraje dvakrát v ČR. Přednostní nákup vstupenek

Po dlouhých 11 letech se Manowar vrátí do Pardubic a nevynechají po vyprodaném a nezapomenutelném vystoupení v roce 2019 ani Brno. V Pardubicích zahrají 24. ledna 2023 v Enteria Arena a brněnský koncert je naplánovaný na 26. ledna v Hala Vodova.

Nadcházející turné s názvem Crushing The Enemies Of Metal Anniversary Tour 2023 bude oslavou více než 40 let opravdového heavy metalu a bude věnováno výročím legendárních alb Manowar. Na koncertech tohoto turné představí nesmrtelné skladby ze svých osmi alb ve velkolepé pódiové produkci. Jako kytarista doprovodí Manowar na celém turné známý Michael Angelo Batio.

Kapela vznikla v roce 1980 a velmi rychle začala udávat pravidla heavy metalu svým pojetím skladeb, jedinečným zvukem a přístupem k fanouškům. Během své ohromující hudební kariéry zanechali nesmazatelnou heavy metalovou stopu. Dnes jsou Manowar protipólem novodobých „hvězd“ z talentových soutěží nebo hudebních celebrit jednoho hitu.

Prodej vstupenek na oba koncerty začne v prodejní síti Ticketportal od soboty 29. října, ale díky iDNES Premium máte možnost zakoupit si je v přednostním nákupu již od čtvrtka 27. října od 10 hodin.