Metalová legenda Manowar míří do Ostravy. Přednostní nákup vstupenek

Po dlouhých pěti letech se Manowar vrátí do Ostravy, kde se koncert uskuteční už 22. ledna 2025. Během koncertu oslaví alba jako Sign of the Hammer a Hail to England a další největší hity.

„Jsme nadšení, že se konečně můžeme znovu setkat s naší Armádou nesmrtelných v Česku! Naši fanoušci po tom toužili už spoustu let, stejně jako my. Tvrdě jsme pracovali, aby se nám to podařilo na tomto nadcházejícím turné!“ řekl frontman Joey DeMaio. „Připravte se na roztavené tváře, drtivé hymny a show, na kterou se bude vzpomínat po celá staletí!“

Turné zahrnuje kromě koncertu v České republice take zastávky v Bratislavě, Norsku, Švédsku, Německu, Nizozemí nebo Lucembursku.

Kapela vznikla v roce 1980 a velmi rychle začala udávat pravidla heavy metalu svým pojetím skladeb, jedinečným zvukem a přístupem k fanouškům. Během své ohromující hudební kariéry zanechali nesmazatelnou heavy metalovou stopu. Dnes jsou Manowar protipólem novodobých „hvězd“ z talentových soutěží nebo hudebních celebrit jednoho hitu.

Manowar na koncertech tohoto turné představí nesmrtelné skladby ze svých osmi legendárních alb ve velkolepé pódiové produkci. Jako kytarista doprovodí Manowar na celém turné známý Michael Angelo Batio.

Vstupenky pro veřejnost se začnou prodávat od pátku 27. září od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si je můžete zakoupit již od středy 25. září od 10 hodin.