E-kniha Mám tě ráda, nemám tě ráda: komedie o životě asistentky. Sleva 50 %

Poppy Peterson marně hledá své místo v životě. Jako herečka to dotáhla až k první mluvené roli v telenovele. Ovšem její postavu Ramonu zabili dřív, než se pořad vůbec rozjel. Od maminčiny smrti žije sama a topí se v dluzích. V malém zavšiveném bytě plném pokojových rostlin po mamince sní o lepší budoucnosti.

Jednoho dne, když už vůbec neví kudy kam, jí na ulici vletí do obličeje noviny. V nich ji zaujme inzerát na pozici výkonné administrativní asistentky generálního ředitele. Tu samou pozici vykonávala její postava v telenovele. Jak těžká by taková práce mohla být? S ošklivou parukou, v příliš velikých brýlích a nevkusném oblečení (to vše jí zůstalo z natáčení) se dostaví na pracovní pohovor.



Potká tam Ryana Starka, upjatého a nemilosrdného generálního ředitele, který střídá asistentky jako ponožky, a navíc většinu z nich hned první den v práci dožene k slzám. Co se stane, když mu do kanceláře vstoupí zjevení jako z jiného světa?



Jo Watson píše romantické komedie. Původně vycházely na online platformě Wattpad. Její první román Hořící měsíc získal v roce 2014 cenu Watty za jeden z nejstahovanějších titulů, celkem si jej přečetlo více než sedm milionů lidí. Pracovala také jako televizní scenáristka, divadelní producentka a copywriterka.



