Aby z dítěte nebyl Malý tyran: audiokniha slavné psycholožky se 40% slevou

Titul Malý tyran se zrodil ze setkání s dětmi a jejich utrápenými rodiči a patří ve svém žánru k bestsellerům. Pojednává nejen o příčinách a léčbě dětské panovačnosti, ale o skutečných výchovných potřebách malých dětí.
Stále více rodičů a vychovatelů je totiž zcela bezradných. Ačkoliv při výchově chtěli dělat všechno dobře, zdá se jim, že se jejich děti vyvíjejí v malé tyrany. Udržují své rodiče v poklusu a nechávají je kolem sebe tancovat.
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Známá dětská psycholožka Jiřina Prekopová tento fenomén ve své knize vysvětluje. Zároveň ukazuje, jakou oporu děti potřebují, aby se mohly nerušeně vyvíjet.
Autorka knihy byla respektovanou osobností svého oboru. Jako dětská psycholožka působila také v Německu, kam odešla po roce 1968. Známá je její metoda nazývaná jako terapie pevným objetím. Zemřela v roce 2020 ve věku 90 let.
Audioknihu čte Miroslav Černý.