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Fantasy povídky od autora Zaklínače. Audiokniha Magické střípky s 40% slevou

Autor:
Magické střípky

Magické střípky | foto: Tympanum

Andrzej Sapkowski nemohl tušit, že se díky zcela originálním povídkám a o něco...
Andrzej Sapkowski
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Zaklínač 4
7 fotografií

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Polský mistr fantasy Andrzej Sapkowski proslul především ságou Zaklínač, také další jeho tituly však patří do výkladní skříně žánru. V povídkové sbírce Magické střípky přinesl šest originálních příběhů. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu se 40% slevou.

Andrzej Sapkowski je jako brusič diamantů. Ve svých podmanivých a magických povídkách vykouzlí jiskřivé fasety a romantické záblesky, hravost i syrovost, danost osudu i odpor k fanatismu.

Soubor šesti povídek mistra fantasy se odvíjí od variace na středověkou legendu o Tristanovi a Isoldě nazvané Maladie, v Tandaradei! přeskočí do romantiky, v hororových Muzikantech se kočky odvažují na místa, kde i psi mají stažené ocasy.

Zlatému odpoledni vévodí rovněž kočka - Šklíba z Alenky v říši divů. Příhoda v Mischief Creeku vyvolá čarodějnice v Americe 17. století a v povídce V kráteru po bombě autor líčí svou představu, jak by mohla vypadat společnost v naší části Evropy po roce 1989.

Poskytuje internetový obchod Tympanum

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Polský spisovatel Andrzej Sapkowski je považován za jednoho z nejlepších současných autorů žánru fantasy. Povídky a navazující sága o zaklínači Geraltovi z Rivie se staly jeho nejznámějším dílem.

Tyto knihy byly také zfilmovány a na jejich motivy vznikla počítačová hra. Velké popularity se dočkal seriál Zaklínač na Netflixu, odvysílány byly zatím čtyři řady.

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