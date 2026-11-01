Fantasy povídky od autora Zaklínače. Audiokniha Magické střípky s 40% slevou

Andrzej Sapkowski je jako brusič diamantů. Ve svých podmanivých a magických povídkách vykouzlí jiskřivé fasety a romantické záblesky, hravost i syrovost, danost osudu i odpor k fanatismu.
Soubor šesti povídek mistra fantasy se odvíjí od variace na středověkou legendu o Tristanovi a Isoldě nazvané Maladie, v Tandaradei! přeskočí do romantiky, v hororových Muzikantech se kočky odvažují na místa, kde i psi mají stažené ocasy.
Zlatému odpoledni vévodí rovněž kočka - Šklíba z Alenky v říši divů. Příhoda v Mischief Creeku vyvolá čarodějnice v Americe 17. století a v povídce V kráteru po bombě autor líčí svou představu, jak by mohla vypadat společnost v naší části Evropy po roce 1989.
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Polský spisovatel Andrzej Sapkowski je považován za jednoho z nejlepších současných autorů žánru fantasy. Povídky a navazující sága o zaklínači Geraltovi z Rivie se staly jeho nejznámějším dílem.
Tyto knihy byly také zfilmovány a na jejich motivy vznikla počítačová hra. Velké popularity se dočkal seriál Zaklínač na Netflixu, odvysílány byly zatím čtyři řady.
Audioknihu čte Ernesto Čekan.