Vyhrajte zadarmo luxusní zájezd do Emirátů. Dovolená v hodnotě 75 000 Kč!

Soutěž vznikla ve spolupráci s Pelikan.cz Oblíbený internetový portál Pelikan.cz vznikl v roce 2006 proto, aby ulehčil potřeby moderních cestovatelů, kteří vše potřebné pro svou cestu zvládnou zařídit online. Nabízí letenky od více než 800 tradičních a nízkonákladových aerolinií, kompletní balíky dovolených od domácích i zahraničních cestovních kanceláří spolu s ostatními doplňkovými cestovními produkty. Díky tomu si Pelikána vybírá měsíčně tisíce cestovatelů.

Proč se vypravit do Ras Al Khaimah, krásné oblasti ve Spojených arabských emirátech? Jde o nejsevernější ze sedmi emirátů a je výbornou destinací nejen pro rodiny s dětmi, ale i pro odvážlivce a cestovatele, kteří touží po relaxaci a odpočinku.

Návštěvníky čekají luxusní resorty, více než 60 kilometrů pláží, ale i příroda a venkovní aktivity. V roce 2018 bylo místo ostatně označeno jako nejlepší destinace dobrodružného cestovního ruchu. Nejznámější je nejdelší zipline dráha na světě, kterou si díky iDNES Premium můžete také projet, pokud vyhrajete soutěž. Oblíbená je také perlová farma Suwaidi Pearls Farm, což je další z aktivit, jež si lze na vlastní kůži vyzkoušet.

To vše, zatímco budete ubytovaní v luxusním hotelu patřícím do sítě Hilton - DoubleTree by Hilton Marjan Island. Tam vás čeká 6 restaurací, diskotéka, kavárna, 7 bazénů nebo i plovoucí bazén v moři.

Více o destinaci i odpověď na soutěžní otázku najdete v tomto článku:

Co získají členové iDNES Premium?

Stačí být členem iDNES Premium, odpovědět správně na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování. Co získáte?

Pobyt v pětihvězdičkovém rezortu DoubleTree by Hilton Marjan Island na pět nocí s odletem z pražského letiště pro dvě osoby. V ceně je zahrnut letištní transfer, stravování formou polopenze a také jedna atrakce v Emirátech dle výběru - výlet na perlovou farmu nebo nejdelší zipline na světě.

Cenu do soutěže věnuje Pelikan.cz a Ras Al Khaimah.