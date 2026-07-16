Čechy milovaná hvězda LP vystoupí v O2 universum. Přednostní nákup vstupenek

Tato fenomenální hudební osobnost má k České republice mimořádně vřelý vztah. Nejenže už tento čtvrtek potěší fanoušky vystoupením na festivalu Colours of Ostrava, ale s naší zemí pojí LP i silné osobní vazby. Česko se do srdce LP zapsalo mimo jiné díky vztahu s modelkou Ivetou Maurerovou i díky vizuálně podmanivým videoklipům ke skladbám One Like You či Daylight, které se natáčely přímo v Praze. Není divu, že předchozí tuzemské koncerty do jednoho hlásily vyprodáno.
Hlas, který oslavuje sebeobjevování
Nezaměnitelný hlas, autentický výraz a ostré pero při psaní textů – to je recept na mezinárodní úspěch a zisk pozice jedné z nejoblíbenějších tvůrčích osobností současnosti. Samotná tvorba odráží složitost lidského života, oslavuje sebeobjevování i sílu transformativní lásky. LP umí o takových věcech psát a zpívat tak, že se z těchto písní stávají hymny univerzálního porozumění.
Celosvětový průlom přišel v roce 2017 se srdceryvnou folkrockovou baladou Lost On You, která ovládla hitparády v osmnácti zemích a nedávno překonala hranici jedné miliardy přehrání. Úspěch korunuje fakt, že se podařilo zcela vyprodat turné ve více než 150 městech po celém světě.
Než se ovšem naplno rozběhla sólová kariéra, fungovalo LP jako mimořádně úspěšná nájemná skladatelská opora. Tento talent pomáhal formovat hity pro ty největší hvězdy, jako jsou Rihanna, Cher, Christina Aguilera, Celine Dion nebo Backstreet Boys. Vlastní emoce a vděčnost všem lidem, kteří na cestě životem pomáhají, se aktuálně přenáší do písní na posledním albu Love Lines.
Zajistěte si svá místa včas
Kapacita podzimního koncertu, který se uskuteční v pondělí 9. listopadu 2026 v pražském O2 universum, je omezená a s ohledem na historii předchozích českých zastávek se očekává enormní zájem. Pro předplatitele iDNES Premium jsme proto připravili možnost přednostního nákupu, díky kterému nebudete chybět u toho, až z pódia zazní novinky i notoricky známé starší hity.
Předprodej pro předplatitele se spouští v sobotu 18. července od 11:00 a bude probíhat pouze do pondělí 20. července do 9:00. Klasický veřejný prodej pro všechny ostatní zájemce následně odstartuje v pondělí v 11:00.