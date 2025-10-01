Louis Tomlinson z One Direction míří do O2 areny! Přednostní nákup vstupenek

Vstupenky na koncert se začnou pro veřejnost prodávat od pátku 10. 10. od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium máte možnost zakoupit si ta nejlepší místa přednostně již od čtvrtka 9. 10. od 10 hodin.
Louis Tomlinson (nar. 1991 v Doncasteru) se do historie hudby zapsal jako součást fenoménu One Direction, ale postupně se prosadil i jako samostatný autor a interpret. Už debutové album Walls (2020) ukázalo jeho osobitý rukopis, o dva roky později pak deska Faith in the Future dobývala hitparády ve Velké Británii, Argentině či USA.
Novou éru své hudby otevírá Louis singlem Lemonade, který naznačuje odlehčený, chytlavý zvuk. „Říkám jí deska, kterou jsem si vždycky zasloužil nahrát,“ uvedl k nové nahrávce, kterou bude na pražském koncertě představovat. Album How Did I Get Here? vyjde v lednu 2026 a turné po největších evropských halách je nejambicióznější v jeho kariéře.
Zpěvák se angažuje také mimo hudbu – pravidelně hraje charitativní fotbalové utkání Soccer Aid, objevil se i v seriálu Griffinovi a založil vlastní festival The Away From Home Festival, který se koná od roku 2021.