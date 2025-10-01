  • Středa 1. října 2025 Igor

Louis Tomlinson z One Direction míří do O2 areny! Přednostní nákup vstupenek

Autor:
Britský zpěvák Louis Tomlinson, který se proslavil jako člen One Direction a dnes úspěšně působí sólově, vydává své třetí album How Did I Get Here?. Už 5. dubna 2026 ho představí naživo v pražské O2 areně. Členové iDNES Premium si mohou zakoupit ty nejlepší vstupenky ještě před zahájením veřejného prodeje.
Louis Tomlinson

Louis Tomlinson | foto: Fource

Zpěvák Louis Tomlinson vystoupí v roce 2026 v O2 areně
Louis Tomlinson z kapely One Direction přijede poprvé do Prahy
Louis Tomlinson (San Diego, 9. července 2015)
Členové skupiny One Direction, zleva Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik,...
Prodej začne 9. 10. 2025 v 10:00.

Vstupenky na koncert se začnou pro veřejnost prodávat od pátku 10. 10. od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium máte možnost zakoupit si ta nejlepší místa přednostně již od čtvrtka 9. 10. od 10 hodin.

Louis Tomlinson (nar. 1991 v Doncasteru) se do historie hudby zapsal jako součást fenoménu One Direction, ale postupně se prosadil i jako samostatný autor a interpret. Už debutové album Walls (2020) ukázalo jeho osobitý rukopis, o dva roky později pak deska Faith in the Future dobývala hitparády ve Velké Británii, Argentině či USA.

Zpěvák Louis Tomlinson vystoupí v roce 2026 v O2 areně

Novou éru své hudby otevírá Louis singlem Lemonade, který naznačuje odlehčený, chytlavý zvuk. „Říkám jí deska, kterou jsem si vždycky zasloužil nahrát,“ uvedl k nové nahrávce, kterou bude na pražském koncertě představovat. Album How Did I Get Here? vyjde v lednu 2026 a turné po největších evropských halách je nejambicióznější v jeho kariéře.

Zpěvák se angažuje také mimo hudbu – pravidelně hraje charitativní fotbalové utkání Soccer Aid, objevil se i v seriálu Griffinovi a založil vlastní festival The Away From Home Festival, který se koná od roku 2021.

Prodej začne 9. 10. 2025 v 10:00.

