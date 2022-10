Louis Tomlinson z One Direction míří do O2 areny. Kupte si vstupenky přednostně!

Hlídací kočka Sledovat interpreta Louis Tomlinson Sledovat interpreta One Direction Sledovat Pop

Hudebník, který se proslavil v sestavě One Direction, přijede do Prahy s novým albem Faith in the Future 19. října 2023. Minule fanynky a fanoušci u sálu nocovali den předem, jak to bude tentokrát?

Vstupenky na koncert (1390‒1690 Kč) budou v prodeji od 21. října v síti Ticketportal, ale pokud jste členy iDNES Premium, můžete si je zakoupit již o dva dny dříve, tedy od středy 19. října od 10 hodin.

Na svém sólovém debutu z roku 2020 Louis Tomlinson ještě hledal sám sebe, o tři roky později přichází se sebevědomou druhou deskou Faith in the Future. Dle svých slov na ní konečně našel uměleckou svobodu.

Během příprav debutové desky se Tomlinsonovi podařilo najít ten správný tým. Celý proces mu navíc dodal odvahu vzít celý kreativní proces do svých rukou a konečně bez ostychu představit svou uměleckou osobnost. Ve všech rozhovorech, které v poslední době poskytl, se nejčastěji objevuje slovo svoboda.

„Na celé období s One Direction stále vzpomínám v dobrém. Pro to, co dělám teď, jsou ale všechny ty zkušenosti člena kapely trochu irelevantní. Před několika lety jsem odešel s představou sebe sama jako jednoho z pěti. Přijít na to, kým doopravdy jsem, mi nějakou dobu trvalo. Konečně však nacházím odvahu o tomhle období mluvit a svobodně zaznamenávat ve svých písních,“ prozradil Tomlinson magazínu Billboard.

