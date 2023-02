Irští tanečníci Lord of the Dance míří do O2 areny. Přednostní nákup vstupenek

Diváky milovaná irská taneční formace Lord of the Dance, která předvedla na konci roku 2022 na vyprodaném turné po velkých halách v sedmi krajských městech oslavnou show k 25. výročí, chystá na přelomu května a června 2024 návrat do České republiky. Znovu se tak s nimi shledáme ve vždy do posledního místa vyprodané pražské O2 areně a to přesně 1. června 2024.

Lord of the Dance se stali světovým fenoménem a nejnavštěvovanějším tanečním představením všech dob. Dosud tuto skvělou show shlédlo na 5 kontinentech neuvěřitelných 60 milionů diváků v 60 zemích světa! Michael Flatley poté, co se na konci roku 2022 úspěšně vypořádal s vážnou nemocí, znovu osobně a velmi přísně dohlíží na kvalitu pódiového zpracování, choreografii i na výběr těch nejlepších tanečníků.

Vloni připravil neúnavný Flatley k 25. výročí založení souboru inovovanou verzi show, s níž se Lord of the Dance vydali na další z dlouhé řady vítězných tažení Evropou, které nebere konce. Diváci v Anglii, Irsku, Francii, Belgii, Německu, Rakousku, Itálii, Švýcarsku, České republice, na Slovensku a v dalších a dalších evropských zemích nadšeně aplaudují neuvěřitelným výkonům špičkových tanečníků v sólových číslech i přesně synchronizovaných hromadných „riverdancing“ formacích, doplněných propracovanou videoprojekcí rekapitulující uplynulých 25 let, skvělými speciálními efekty a světelným designem, ale hlavně svižnou irskou hudbou v podání krásných houslistek. To jsou noví Lord of the Dance: 25 Years of Standing Ovations, tedy 25 let ovací ve stoje.

Vstupenky na Lord of the Dance do O2 areny se začnou prodávat od středy 1. března od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium máte možnost si zakoupit ta nejlepší místa v aréně již od pondělí 27. února od 10 hodin.