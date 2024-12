Lord of the Dance zamíří v roce 2026 do O2 areny. Přednostní nákup vstupenek

Lord of the Dance vystoupí v roce 2026 v O2 areně | foto: Ticketportal

Zbrusu nová taneční čísla, dokonalé vizuální technologie i zvuk, efektní světelný park, překrásné kostýmy, nová hudba skladatele Gerarda Fahyho a 40 nejtalentovanějších mladých umělců z celého světa pod přímou režijní taktovkou tanečního génia Michaela Flatleyho – to jsou Lord of the Dance 2026.

Zastávka v O2 areně proběhne 14. listopadu 2026 a vstupenky se začnou prodávat od středy 25. prosince od 10 hodin. Díky členství v iDNES Premium si ale můžete ta nejlepší místa zakoupit již od pondělí 23. prosince od 11 hodin.

Od své premiéry v Dublinu v roce 1996 vystupovali Lord of the Dance ve více než tisícovce arén a divadel v šesti desítkách různých zemí na pěti světových kontinentech. Shlédlo je přes 70 milionů diváků, čímž se zařadili mezi nejúspěšnější taneční představení všech dob a stali se tak zhmotněním Flatleyho celoživotního kréda „Nic není nemožné, následuj svůj sen“.

Fenomenální show Michaela Flatleyho nejen že představila irský tanec celému světu, ona doslova katapultovala tuto uměleckou formu do hvězdných výšin k dosud nevídanému globálnímu uznání a hlavně hluboko do srdcí a mysli diváků.

Flatleyho Lord of the Dance oslňují publikum jedinečnou kombinací energií sršícího irského tance, originální hudby, pohádkového příběhu a smyslnosti. Tajemství jejich obrovského úspěchu tkví v tom, že oslovují diváky po celém světě bez ohledu na věk, pohlaví, jazyk nebo kulturní zázemí. Tato nadčasovost a univerzální přitažlivost činí z Lord of the Dance jeden ze zázraků moderního světa, mýtus, živoucí legendu.

Deník Los Angeles Times představení popsal jako „ukázkovou a velkolepou podívanou“, která přenáší diváky do mýtických míst a uchvacuje jejich srdce propojením ladného pohybu s precizně synchronizovaným tancem a uměleckou scénografií.

Kromě zastávky 14. 11. 2026 v O2 areně soubor vystoupí také 15. 11. v Karlových Varech, 17. 11. v Pardubicích, 18. 11. v Jihlavě, 19. 11. v Ostravě a 21. 11. v Brně.