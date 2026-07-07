Svátek tenisu se vrací na Štvanici. Hrajte o 48 vstupenek na největší ženský turnaj

Letošní ročník tradičního turnaje, jehož hlavní soutěž probíhá od pondělí 20. července do neděle 26. července, slibuje naprosto jedinečný zážitek. Poprvé od roku 2009 se totiž z areálu ve Stromovce přesouvá na tvrdý povrch legendárního Centrálního dvorce na Štvanici, který pojme přes šest tisíc diváků.
40 let od památné bitvy s Martinou Navrátilovou
Návrat špičkového ženského tenisu na Štvanici má letos ještě jeden silný symbolický přesah. Přesně před 40 lety, v červenci 1986, proběhlo na tomtéž místě památné finále Poháru federace (dnes Billie Jean King Cup) mezi tehdejším Československem a Spojenými státy. Největší hvězdou vyprodaného klání tehdy nebyla žádná jiná než rodačka z Řevnic Martina Navrátilová. Ta se na Štvanici vrátila po dlouhých 11 letech od své emigrace a v dresu USA nakonec pomohla Američankám k celkové výhře.
Ti se mohou těšit na jedno z vůbec nejsilnějších startovních polí v celé šestnáctileté historii pražského turnaje. Na kurtech se představí jak české tenisové jedničky, kterým domácí prostředí dlouhodobě svědčí, tak i výrazné zahraniční hvězdy. Do Prahy dorazí například bývalá světová trojka, Řekyně Maria Sakkariová, nebo fenomenální belgická deblistka Elise Mertensová.
Cesta za obhajobou titulu
Největší pozornost se však bude upírat k domácím tenistkám. Titul bude obhajovat aktuální šampionka z Nottinghamu Marie Bouzková a chybět nebude ani dvojnásobná grandslamová vítězka Barbora Krejčíková či velký talent českého tenisu Tereza Valentová.
„Na diváky v Praze se moc těším, zahrát si turnaj na slavném dvorci bude speciální zážitek. Pokusím se získat turnajový hattrick a zkusím v Praze znovu zvítězit,“ hlásí sebevědomě obhájkyně titulu Marie Bouzková, jejíž slova jen potvrzují, že tuzemské fanoušky čeká na konci července mimořádný tenisový svátek. Získá trofej opět některá z domácích hráček, jako se to v minulosti povedlo právě Bouzkové, Petře Kvitové, Karolíně Plíškové nebo Barboře Krejčíkové?
Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal.
Co získají členové iDNES Premium?
Harmonogram Livesport Prague Open 2026
Pokud jste předplatiteli iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázky a usměje se na vás štěstí při losování, můžete vyhrát vstupenky na prestižní tenisový turnaj WTA 250 Livesport Prague Open 2026, který pořádá TK Sparta Praha ve spolupráci s Českým tenisovým svazem.
Soutěžíme celkem o 48 vstupenek. Na každý hrací den (18. 7. – 26. 7.) vylosujeme vždy 3 výherce, z nichž každý získá po dvou vstupenkách. Losování bude probíhat postupně – první výherci pro kvalifikační den 18. července budou vylosováni ve čtvrtek 16. července, a takto budeme s dvoudenním předstihem losovat výherce až do samotného velkého finále.
Výhru do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je Český tenisový svaz.