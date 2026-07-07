  • Úterý 7. července 2026 Bohuslava

Svátek tenisu se vrací na Štvanici. Hrajte o 48 vstupenek na největší ženský turnaj

Autor:
  1:47
Tenistka Marie Bouzková z Livesport Prague Open

Tenistka Marie Bouzková z Livesport Prague Open | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda

Marie Bouzková (vlevo) a Tereza Valentová se v červenci představí na tenisovém...
Momentka ze čtvrtfinále Prague Open
Marie Bouzková se chystá na úder ve druhém kole Wimbledonu.
Marie Bouzková s pohárem pro vítězku turnaje v Nottinghamu
16 fotografií

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Světový tenis se vrací na legendární pražskou Štvanici. Turnaj WTA 250 Livesport Prague Open nabídne skvělé obsazení v čele s Marií Bouzkovou a Barborou Krejčíkovou. Pro předplatitele iDNES Premium máme navíc exkluzivní soutěž. Ve hře je celkem 48 lístků na všechny hrací dny. Užijte si jedinečné bitvy z tribun Centrálního dvorce.

Letošní ročník tradičního turnaje, jehož hlavní soutěž probíhá od pondělí 20. července do neděle 26. července, slibuje naprosto jedinečný zážitek. Poprvé od roku 2009 se totiž z areálu ve Stromovce přesouvá na tvrdý povrch legendárního Centrálního dvorce na Štvanici, který pojme přes šest tisíc diváků.

Marie Bouzková s pohárem pro vítězku turnaje v Nottinghamu

40 let od památné bitvy s Martinou Navrátilovou

Návrat špičkového ženského tenisu na Štvanici má letos ještě jeden silný symbolický přesah. Přesně před 40 lety, v červenci 1986, proběhlo na tomtéž místě památné finále Poháru federace (dnes Billie Jean King Cup) mezi tehdejším Československem a Spojenými státy. Největší hvězdou vyprodaného klání tehdy nebyla žádná jiná než rodačka z Řevnic Martina Navrátilová. Ta se na Štvanici vrátila po dlouhých 11 letech od své emigrace a v dresu USA nakonec pomohla Američankám k celkové výhře.

Ti se mohou těšit na jedno z vůbec nejsilnějších startovních polí v celé šestnáctileté historii pražského turnaje. Na kurtech se představí jak české tenisové jedničky, kterým domácí prostředí dlouhodobě svědčí, tak i výrazné zahraniční hvězdy. Do Prahy dorazí například bývalá světová trojka, Řekyně Maria Sakkariová, nebo fenomenální belgická deblistka Elise Mertensová.

Cesta za obhajobou titulu

Největší pozornost se však bude upírat k domácím tenistkám. Titul bude obhajovat aktuální šampionka z Nottinghamu Marie Bouzková a chybět nebude ani dvojnásobná grandslamová vítězka Barbora Krejčíková či velký talent českého tenisu Tereza Valentová.

„Na diváky v Praze se moc těším, zahrát si turnaj na slavném dvorci bude speciální zážitek. Pokusím se získat turnajový hattrick a zkusím v Praze znovu zvítězit,“ hlásí sebevědomě obhájkyně titulu Marie Bouzková, jejíž slova jen potvrzují, že tuzemské fanoušky čeká na konci července mimořádný tenisový svátek. Získá trofej opět některá z domácích hráček, jako se to v minulosti povedlo právě Bouzkové, Petře Kvitové, Karolíně Plíškové nebo Barboře Krejčíkové?

Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal.

Maria Sakkariová se raduje na turnaji v Guadalajaře.

Barbora Krejčíková se raduje v duelu druhého kola Wimbledonu s Mirrou Andrejevovou.

Co získají členové iDNES Premium?

Harmonogram Livesport Prague Open 2026

  • 18. 7. – kvalifikace
  • 19. 7. – kvalifikace
  • 20. 7. – kvalifikace
  • 21. 7. – hlavní soutěž
  • 22. 7. – hlavní soutěž
  • 24. 7. – čtvrtfinále
  • 25. 7. – semifinále
  • 26. 7. - finále

Pokud jste předplatiteli iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázky a usměje se na vás štěstí při losování, můžete vyhrát vstupenky na prestižní tenisový turnaj WTA 250 Livesport Prague Open 2026, který pořádá TK Sparta Praha ve spolupráci s Českým tenisovým svazem.

Soutěžíme celkem o 48 vstupenek. Na každý hrací den (18. 7. – 26. 7.) vylosujeme vždy 3 výherce, z nichž každý získá po dvou vstupenkách. Losování bude probíhat postupně – první výherci pro kvalifikační den 18. července budou vylosováni ve čtvrtek 16. července, a takto budeme s dvoudenním předstihem losovat výherce až do samotného velkého finále.

Výhru do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je Český tenisový svaz.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:

Vyřazovací boje MS ve fotbale v klidu a bez sekání. Telly máte na 60 dní zdarma

CineStar slaví 25 let. Vyhrajte lístky do multikina a zapojte se do Velké kino výzvy

Digitální předplatné 20 titulů včetně MF DNES v rámci iDNES Premium

Čtyři ženy se setkají na Kouzelné Riviéře. Letní román v e-knize zdarma
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články

Nejčtenější

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Ostrov, ze kterého není úniku. Thriller Trosečníci v e-knize zdarma

Trosečníci

V bestselleru britské autorky Lucy Clarke se čtenáři vydají na místo, které na první pohled vypadá idylicky. Má to...

Recept na toho pravého v romantické i vtipné e-knize. Získejte ji zdarma

Recept na toho pravého

Která svobodná žena by nechtěla znát recept, jak najít toho správného muže? Hrdinka románu od Anni Rose se ke štěstí...

Ztracená knihovna, kocour, chlapec. Působivá dětská e-kniha zdarma

Ztracená knihovna

Jak to dopadne, když si jedenáctiletý kluk vezme dvě knihy z regálu v tajemné knihovně hlídané zrzavým kocourem?...

Vyšetřovatelka pátrá po vrazích vlastní sestry. Thriller v e-knize zdarma

Hrob mé sestry

Hlavní hrdinka thrilleru od Roberta Dugoniho se dvacet let zabývá sestřiným podivným zmizením. Až když sama nastupuje...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.