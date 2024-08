Detektivky plné magie a humoru. Audiokniha o případech Lioneta s 40% slevou

Kdo je Lionet? Rodinný lékař sira Davida Lindsaye a zároveň slavný koroner s četnými známostmi ve vyšších kruzích, zábavný a užvaněný společník s věčně rozcuchanou hřívou šedivých vlasů, nezvladatelným apetitem a cynickým pohledem na svět.

Jeho modré oči skrývají mnohá tajemství, a nejen ta dobrá. Je ústřední postavou zábavných historických detektivních povídek s prvky absurdity. Lionet líčí bizarní historky, jež se udály v osmi středověkých městech.

spisovatelka a ilustrátorka Jana Maffet Šouflová

Hned první případ se stal v Oxfordu, kde se místní učitelský sbor pustil do tak vášnivého akademického sporu, že po sobě začal házet kostmi. Což o to, na lékařské fakultě bývá kostí nadbytek. Nicméně tito pánové používali k házení své vlastní ostatky, čímž značně narušovali klidnou výuku.

Lionetovy příběhy plné magie zavedou posluchače nejen do Oxfordu, ale i do Londýna, Canterbury, Glastonbury, lázeňského města Bath, irského Kilkenny a také do Prahy. Napsala je česká spisovatelka a ilustrátorka Jana Maffet Šouflová.

Audioknihu čte Aleš Procházka.