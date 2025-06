Vyhrajte vstupenky na legendárního Lionela Richieho v pražské O2 areně

Lionel Richie patří k největším ikonám světové populární hudby. Je držitelem Oscara, Zlatého glóbu a čtyř cen Grammy. Za svou kariéru prodal neuvěřitelných 125 milionů desek po celém světě a složil skladby, které se staly soundtrackem života milionů lidí. Kdo by neznal hity jako Hello, All Night Long, Say You Say Me, Easy nebo legendární We Are The World?

Jeho koncerty jsou proslulé nejen skvělou hudbou, ale i vřelým kontaktem s publikem. Když v roce 2015 vystupoval na Pyramid Stage slavného festivalu Glastonbury, sledovalo jej rekordní množství fanoušků. Nyní přiváží svoji elektrizující show i do Prahy, kde zazní všechny jeho nejslavnější skladby, které si s ním budete chtít zazpívat.

Koncert Say Hello To The Hits je poctou nejen Richieho fenomenální kariéře, ale i samotné historii populární hudby.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste ročními členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při slosování, získat můžete dvě vstupenky na koncert Lionela Richieho v pražské O2 areně dne 6. července 2025.

Vstupenky do soutěže věnovalo Live Nation.