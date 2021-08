Letní shakespearovské slavnosti se vrací. Získejte vstupenku 1+1 zdarma

Letošní ročník odstartuje 28. června v Královské zahradě Pražského hradu premiérou magické komedie Bouře v režii autorské dvojice SKUTR.

Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, kteří aktuálně patří mezi režijní špičku v Česku a s úspěchem působí i na zahraničních scénách, připravili v minulých letech pro Slavnosti Romea a Julii a Sen noci svatojánské. A právě na Sen oba autoři, jejichž originální pojetí diváci obdivují, při inscenování Bouře navazují. Herecké obsazení je opět hvězdné – David Prachař, Josef Polášek, Marek Daniel, Eliška Křenková, Ondřej Malý, Zdeněk Piškula, Csongor Kassai a další.



Další pražskou premiérou bude Sen noci svatojánské v podání Prague Shakespeare Company v režii Guye Robertse v originálním znění s českými titulky.

Z představení Romeo a Júlia na Letních shakespearovských slavnostech

V roce 2019 měla v Bratislavě premiéru skvělá inscenace Dodo Gombára Romeo a Júlia, kde excelují Sisa Sklovská, David Hartl, Mária Schumerová a další. V loňském roce nám ji znemožnila dovézt do Čech pandemická situace, letos se nám ji podařilo zařadit do programu. V Praze to budou dva srpnové večery.

Na programu samozřejmě nebudou chybět ani skvosty z minulých let Hamlet, Zimní pohádka, Veselé paničky Windsorské, Mnoho povyku pro nic a Zkrocení zlé ženy.

V Brně odstartuje festival 17. července a na programu má celkem sedm her. Kromě novinky Bouře to jsou Veselé paničky Windsorské, Zimní pohádka, Hamlet, Mnoho povyku pro nic, ostravské Zkrocení zlé ženy a z bratislavské produkce Romeo a Júlia.

Festival pak bude pokračovat i v Ostravě, kde začíná 19. července a nakonec i v Bratislavě. Bližší informace najdete na www.shakespeare.cz.

