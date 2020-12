Vyzkoušejte si atmosféru Tour de France. Nabízíme start v české etapě zdarma

Bude to jedinečná příležitost zažít atmosféru skutečného Tour de France. L’Etape by Tour de France, která se již dříve konala na několika místech na světě, se poprvé podívá také do Čech. Cílem je ukázat, jak vypadá etapa velkého závodu, kde ovšem může na start skutečně kdokoli.

Akce se uskuteční 5. června 2021. Start závodu bude v Praze, pojede se po uzavřených silničkách Křivoklátska, Berounska a Českého krasu. Účastnit se je možné dvou tras – ta náročnější nabízí 130 kilometrů, kratší varianta zavede cyklisty na 90kilometrový okruh. Závod je určený všem výkonnostním kategoriím.



Podobně jako na skutečné Tour de France, i zde nejlepší závodník obdrží žlutý dres. Ve hře také budou zelený a puntíkatý dres, které se budou udělovat na základě měřených segmentů sprinterům a vrchařům.

Dostanete také šanci poměřit síly se slavnými osobnostmi. Účast přislíbila Martina Sáblíková, která je ambasadorkou české etapy. Jet by měl také Zdeněk Štybar, jenž má zkušenosti i ze skutečné Tour. Přijde mi úžasné, pokud lidé v Česku dostanou šanci prožít si podobnou atmosféru. Je to skvělá příležitost,“ říká.

Pro čtenáře iDNES Premium máme deset startovních balíčků na dlouhou trať (hodnota jednoho je 2490 Kč) a deset na krátkou (hodnota je 2090 Kč). Stačí odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí.