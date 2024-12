Lara Fabian se po vyprodaných koncertech vrací do ČR. Přednostní nákup vstupenek

Fanoušci v celé Evropě budou mít šanci být svědky nezapomenutelných vystoupení s jejími nadčasovými hity a vzrušujícími novými aranžmá. Zpěv ve čtyřech oktávách a čtyřech světových jazycích, více než 28 milionů prodaných alb - to je Lara Fabian s očekávaným turné Voices.

Koncert se odehraje v pražském O2 universu 16. června 2025. Vstupenky pro veřejnost půjdou do prodeje ve středu 18. 12. od 9 hodin, ale díky členství v iDNES Premium máte možnost zakoupit si ta nejlepší místa v přednostním nákupu od pondělí 16. 12. od 10 hodin.

Lara ve svém zpěvu vždy kombinovala pop, šanson, jazz, světovou i klasickou hudbu. Nikdy kolem sebe neměla management, který by ji tlačil k „popovému mainstreamu“, vždy si vybírala z různých hudebních žánrů a kultur to, co sama chtěla se svým nádherným hlasem publiku předat.

Belgičanka žijící v Kanadě si již ve čtrnácti letech zpíváním v bruselských klubech nevědomky připravovala půdu pro impozantní mezinárodní kariéru. Osudovým se jí stalo setkání se skladatelem Rickem Allisonem. Po vítězství v mnoha evropských soutěžích a získání popularity uvedla na trh svůj první singl, po němž v roce 1994 následovalo debutové autorské album Carpe Diem.

Od roku 1995 sbírá Lara Fabian významná ocenění, mj. Nejlepší zpěvačka roku, Nejlepší živé vystoupení roku, Album roku a mnoho dalších. Její alba se stala zlatými a několikrát i platinovými. O rok později byl její hlas zvěčněn díky studiu Walta Disneyho. Kromě toho, že ztělesnila Esmeraldu, hrdinku animovaného filmu Hrbáč z Notre Dame, nazpívala na soundtracku k filmu ústřední píseň.

Mezi vystoupeními v Evropě se Lara často vracela do New Yorku a San Franciska, aby tam nahrála své první album v angličtině. Většinu písní na tomto albu sama napsala nebo se na nich podílela spolu s producenty Mariah Carey, Madonny i Cher.

Od té doby vydala velkou řadu dalších úspěšných alb. O jejím úspěchu dodnes svědčí přes osm milionů prodaných desek.