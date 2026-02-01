Opravdu znáte svou drahou polovičku? Thriller Krutá pravda v e-knize zdarma

Eleanor se s policistou Alexem neměla nikdy potkat. Když ale Američanka přijde na policii nahlásit stalkera, jejich životy se změní. On doufá, že ji dokáže ochránit od všeho zlého. Ona zase věří, že je její temná minulost dávno za ní.
Dvě stě mil od nich bydlí mladý pár s nepříliš jistou budoucností. Christie ví, že Paul je solidní chlap, ale nemůže zapomenout na varování věštkyně: Nikdy nevěř svému manželovi. Dokáže Christie Paulovi zase důvěřovat? Jak oba zkoušku vztahu přečkají?
Napínavý román sleduje životy dvou párů a jejich radosti, strasti, obavy, a hlavně nevyslovená tajemství, která jsou naštěstí dobře skrytá. Prozatím.
Psychologický thriller napsala Tina Seskis, uznávaná britská autorka. Ve svých dílech se snaží o nepředvídatelnou dějovou linku. Její knihy byly přeloženy do mnoha jazyků a prodávají se ve více než šedesáti zemích.