Od autorky Sedmilhářek: audiokniha Jablka ze stromu nepadají se 40% slevou

Stanovi a Joy Delaneyovým leckdo závidí. Jejich vztah přetrval celé půlstoletí, vychovali čtyři děti, založili úspěšnou tenisovou akademii a sami zvládli vyhrát řadu turnajů.
Pak se ale jednoho dne Joy někam vypaří a doma po ní zůstane jen mobil a manžel, který přivolaným policistům očividně neříká celou pravdu.
Nečekané drama z poklidného vilového předměstí Sydney brzy rozdělí i potomstvo: zatímco dva ze sourozenců Delaneyových jsou přesvědčeni o tom, že otec nemá s matčiným záhadným zmizením nic společného, zbylí si myslí pravý opak.
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A čím víc otázek si jak členové rodiny a lidé z jejich okolí, tak vyšetřovatelé případu a reportéři kladou, tím menší důvěru vzbuzuje původní obraz dokonalého vztahu a spokojeného stáří dotyčného páru.
Snad by mohla napovědět Savannah – tajemstvími obestřená mladá žena, jež u nich před časem údajně náhodou nalezla útočiště po bouřlivém rozchodu s přítelem. Jenže ani ta není k nalezení.
Napínavý román napsala úspěšná australská spisovatelka Liane Moriarty, jejíž knihy se dobře prodávají i v Česku. Podle bestselleru Sedmilhářky vznikl i stejnojmenný televizní seriál v produkci HBO.
Audioknihu čte Tereza Bebarová.