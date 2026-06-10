  • Středa 10. června 2026 Gita

Od autorky Sedmilhářek: audiokniha Jablka ze stromu nepadají se 40% slevou

Autor:
Australská spisovatelka Liane Moriarty, proslulá bestsellerem Sedmilhářky, přináší v titulu Jablka ze stromu nepadají kriminální zápletku. Zmizení ženy rozdělí rodinu: Vraždil její muž po půlstoletí zdánlivě spokojeného vztahu, nebo je pravda úplně jiná? Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu se 40% slevou.

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Fotogalerie2

Jablka ze stromu nepadají | foto: OneHotBook

Stanovi a Joy Delaneyovým leckdo závidí. Jejich vztah přetrval celé půlstoletí, vychovali čtyři děti, založili úspěšnou tenisovou akademii a sami zvládli vyhrát řadu turnajů.

spisovatelka Liane Moriarty
Jablka ze stromu nepadají
2 fotografie

Pak se ale jednoho dne Joy někam vypaří a doma po ní zůstane jen mobil a manžel, který přivolaným policistům očividně neříká celou pravdu.

Nečekané drama z poklidného vilového předměstí Sydney brzy rozdělí i potomstvo: zatímco dva ze sourozenců Delaneyových jsou přesvědčeni o tom, že otec nemá s matčiným záhadným zmizením nic společného, zbylí si myslí pravý opak.

Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook

A čím víc otázek si jak členové rodiny a lidé z jejich okolí, tak vyšetřovatelé případu a reportéři kladou, tím menší důvěru vzbuzuje původní obraz dokonalého vztahu a spokojeného stáří dotyčného páru.

Snad by mohla napovědět Savannah – tajemstvími obestřená mladá žena, jež u nich před časem údajně náhodou nalezla útočiště po bouřlivém rozchodu s přítelem. Jenže ani ta není k nalezení.

Napínavý román napsala úspěšná australská spisovatelka Liane Moriarty, jejíž knihy se dobře prodávají i v Česku. Podle bestselleru Sedmilhářky vznikl i stejnojmenný televizní seriál v produkci HBO.

Audioknihu čte Tereza Bebarová.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:

Švédští metaloví mistři Sabaton s orchestrem v O2 areně. Získejte vstupenky přednostně

Získejte nejstabilnější internetovou televizi Telly se 130 kanály zcela zdarma

Sting i Nick Cave. Vyhrajte lístky s přístupem na tribunu na festival Metronome

Fanděte české reprezentaci na MS ve fotbale 2026. Vyhrajte balíčky za 15 tisíc
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články

Další audioknihy se slevou pro předplatitele

Řetěz

399 Kč 239 Kč
Koupit
-40 %

TERIBEAR - Tajemství modré krabice

299 Kč 179 Kč
Koupit
-40 %

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Jiří Lábus čte Stephena Kinga. Získejte audioknihu Povznesení zcela zdarma

Povznesení

Mistr hororu Stephen King ve svém dalším příběhu opět dokazuje svůj cit pro žánr. Hrdinou novely Povznesení je...

Kultovní dílo americké queer poezie. E-kniha Sevření zdarma

Sevření

Americký básník Richard Siken se svou sbírkou Sevření z počátku milénia postaral o jednu z novodobých klasik poezie s...

Nejstabilnější TV pro fotbalové mistrovství světa. Telly máte na 60 dní zdarma

Ilustrační obrázek

Největší fotbalový svátek letošního roku je tady. Mistrovství světa nabídne porci 104 zápasů a vy můžete být u toho v...

Osvobodí odvážné dívky Zakleté poníky? E-kniha Kouzla a neplecha zdarma

Zakletí poníci: Kouzla a neplecha

Poutavá série o ponících novozélandské autorky Stacy Gregg se stala populární u dětí v různých koutech světa. V prvním...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.