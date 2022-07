Přívěsek vezme ženu do 17. století: e-kniha Krámek se starožitnostmi zdarma

Xanthe a její matka Flora opouštějí Londýn, aby začaly znovu a převzaly vedení obchodu se starožitnostmi v historickém městečku Marlborough. Xanthe s některými nalezenými starožitnostmi cítí zvláštní spojení - když se jich dotýká, dokáže vycítit jejich minulost a jejich příběhy.

Jakmile ucítí silné pouto k nádhernému stříbrnému chatelainu, viktoriánskému přívěsku na opasek, musí se dozvědět víc. Když si chatelaine prohlíží, přenese se zpět do sedmnáctého století, do doby, ze které šperk pochází. Dozví se, že v jeho minulosti došlo k nespravedlnosti. Zjeví se jí duch, který obývá její nový domov, a vyzve ji, aby zachránila život jeho dcery.

Duch zároveň Xanthe vyhrožuje, že ublíží Floře, pokud neuspěje. Zatímco Xanthe bojuje, aby zachránila dívku v bouřlivých dnech roku 1605, setká se s architektem Samuelem Applebym. Možná to bude právě on, kdo jí pomůže děvče zachránit. A možná také bude důvodem, proč se nedokáže přimět vrátit do přítomnosti.

Sci-fi román napsala Paula Brackston, spisovatelka žijící ve Walesu. U nás se velkého ohlasu dočkal její historický fantasy román Dcera čarodějnice, na svědomí má také úspěšnou sérii Bratři Grimmové. Krámek se starožitnostmi je prvním dílem stejnojmenné ságy.