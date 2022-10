Když se západní filmy pašovaly. Zábavný dokument Králové videa zdarma

Piráti, dabéři i distributoři - ti všichni měli na rozkvětu tehdejší tajné videokultury v bývalém Československu svůj podíl. Filmy byly ceněným zbožím na černých burzách - a kdo je měl, ten pořádal hromadné domácí videoprojekce.

Režii tohoto vzpomínkového dokumentu měl na svědomí tvůrce amatérských hororů Lukáš Bulava. Hlavní slovo patří pionýrům předlistopadového tuzemského rychlodabingu - Ondřejovi Neffovi, Romanu Holému nebo Ondřejovi Hejmovi.

Z recenze Mirky Spáčilové Oč strašlivější je kvalita dobových kopií, o to větší sklon k retrokomedii z dokumentu vyzařuje. Ale dá se z něj vyčíst i jistá dávka hrdosti na národní vynalézavost, s níž se zakázané ovoce opatřovalo - díky zájezdům Gottova orchestru i z videopůjčoven u hranic - a kutilsky zpracovávalo do českých verzí podepsaných třeba Huhňal či Šeptal. Celou recenzi si přečtěte zde.

Na plátně znovu ožívají hlasy, kterými svého času mluvili ikoničtí hrdinové - Terminátor, Ash z Lesního ducha nebo třeba Rambo. Jediný herec však daboval i všechny ostatní postavy ve filmu.

„Na rychlodabingu mě nejvíce fascinuje ta variabilita. Prostě to, že když máte desetkrát nadabovaný jeden film, tak je to deset různých snímků. Každý to překládal tak, jak to uměl, nebo tak, jak to neuměl,“ nechal se slyšet Petr Svoboda, spoluautor scénáře.

Králové videa jsou humornou oslavou dobové vynalézavosti, sondou do časů, v nichž byly zahraniční filmy vzrušujícím zábleskem světa za železnou oponou. Tvůrci se však věnují také tématu pozdějšího kinopirátství a skutečnosti, že mimo fanouškovství šlo také o velice výnosný byznys.