  • Pondělí 20. dubna 2026 Marcela

K-Pop fenomén Lovkyně démonů přidává koncert. Vstupenky získáte přednostně

Autor:
K-popová horečka v Česku nepolevuje. Pro obrovský zájem o večerní show KPop All Stars, která do pražského O2 universa přiváží hity z oscarového filmu K-Pop: Lovkyně démonů, přidávají organizátoři druhé vystoupení. Uskuteční se ve stejný den, 25. října 2026, již od 14 hodin a bude speciálně upravené – kompletně na sezení. Předplatitelé iDNES Premium mají i tentokrát exkluzivní příležitost zajistit si ta nejlepší místa o dva dny dříve než ostatní.
Z filmu K-pop: Lovkyně démonů

9 fotografií

Hlídací kočka

Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem.

Prodej začne 21. 4. 2026 v 11:00.

Jedinečná živá produkce KPop All Stars vyvolala mezi fanoušky všech věkových kategorií obrovské nadšení. Protože velkou část publika tvoří i velmi mladí příznivci tohoto žánru, rozhodla se pořádající agentura JVS GROUP vyslyšet jejich prosby a přidat ještě jedno odpolední představení.

Vzhledem k obrovské celosvětové popularitě K-Popu a faktu, že jde o jedinou zastávku show v České republice, lze i u přidaného koncertu očekávat rychlý úbytek vstupenek. Abyste měli jistotu těch nejlepších míst, připravili jsme pro vás přednostní nákup. Předplatitelé iDNES Premium si mohou ta nejlepší místa zakoupit již od úterý 21. dubna od 11 hodin. Prodej pro veřejnost pak začne ve čtvrtek 23. dubna od 11 hodin.

Pohodlí a perfektní výhled pro rodiny s dětmi

Hlavní změnou oproti večerní show je samotné uspořádání haly. Přidané odpolední představení od 14 hodin bude celé na sezení. Odpadá tak zóna pro stání a celá koncepce je navržena tak, aby si diváci mohli velkolepou audiovizuální show užít pohodlně usazeni a s dokonalým výhledem na pódium. Jde tak o naprosto ideální variantu pro rodiče, kteří chtějí tento jedinečný kulturní zážitek sdílet i se svými menšími dětmi.

Oscarové Lovkyně démonů i globální hity

Jádrem celého odpoledne budou dnes již ikonické písně z oscarového K-Pop muzikálu Lovkyně démonů (Demon Hunters), které dodávají celé show nezaměnitelnou dramatickou a akční atmosféru. Kvalitu tohoto projektu koneckonců potvrdila i samotná filmová Akademie.

KPop All Stars je ovšem komplexní hudební zážitek, který propojuje to nejlepší z celého žánru s energií velkých festivalů. Na jevišti tak v doprovodu špičkové choreografie a pohlcujících vizuálních efektů zazní i interpretace těch největších hitů od globálních ikon, jako jsou BlackPink, Stray Kids, NewJeans, Katseye, Itzy či BTS.

Hlídací kočka

Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem.

Prodej začne 21. 4. 2026 v 11:00.

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.