K-Pop fenomén Lovkyně démonů míří do Prahy. Přednostní nákup vstupenek

Pražské O2 universum zažije letos na podzim výjimečnou událost. Do Česka vůbec poprvé míří jedinečná show KPop All Stars, jejíž hlavní část tvoří hity z oscarového filmu K-Pop: Lovkyně démonů (K-Pop Demon Hunters). Předplatitelé iDNES Premium mají nyní exkluzivní příležitost zajistit si ta nejlepší místa. Přednostní nákup vstupenek pro ně startuje o dva dny dříve než běžný prodej.
Z filmu K-pop: Lovkyně démonů

KPop All Stars není jen běžný koncert, je to celosvětový kulturní fenomén a komplexní audiovizuální zážitek, který kombinuje hudbu, tanec a pohlcující vizuální efekty. Jádrem celého večera, jenž se uskuteční 25. října 2026 v pražském O2 universum, jsou dnes již ikonické písně z hitu Netflixu K-Pop Demon Hunters.

Vstupenky na akci se pro veřejnost začnou prodávat od čtvrtka 26. 3. od 11 hodin, ale díky členství v iDNES Premium máte možnost si vstupenky zakoupit v přednostním nákupu již od úterý 24. 3. od 11 hodin.

Největší hity i světélkující hala

Na své si však přijdou nejen milovníci filmu, ale i celého žánru. Jeviště ožije interpretacemi největších hitů od globálních hudebních ikon, jako jsou BlackPink, Stray Kids, BTS, NewJeans, Katseye či Itzy. Půjde o jedinou zastávku této dynamické show v České republice.

K-popové koncerty jsou navíc proslulé specifickou vizuální odezvou z hlediště. Pražská aréna se tak s největší pravděpodobností promění v oceán svítících light sticků, kterými fanoušci synchronizovaně reagují na dění na pódiu. Samotná show je přitom koncipována tak, aby bavila i starší diváky. Pro rodiče, kteří na koncert vyrazí se svými dětmi, to tak nebude jen doprovodná povinnost, ale spíše atraktivní vhled do fenoménu, který aktuálně formuje globální popkulturu.

Vzhledem k obrovské celosvětové popularitě žánru a faktu, že jde o jediný koncert v Česku, lze očekávat enormní zájem o vstupenky.

