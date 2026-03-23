K-Pop fenomén Lovkyně démonů míří do Prahy. Přednostní nákup vstupenek

KPop All Stars není jen běžný koncert, je to celosvětový kulturní fenomén a komplexní audiovizuální zážitek, který kombinuje hudbu, tanec a pohlcující vizuální efekty. Jádrem celého večera, jenž se uskuteční 25. října 2026 v pražském O2 universum, jsou dnes již ikonické písně z hitu Netflixu K-Pop Demon Hunters.
Vstupenky na akci se pro veřejnost začnou prodávat od čtvrtka 26. 3. od 11 hodin.
Největší hity i světélkující hala
Na své si však přijdou nejen milovníci filmu, ale i celého žánru. Jeviště ožije interpretacemi největších hitů od globálních hudebních ikon, jako jsou BlackPink, Stray Kids, BTS, NewJeans, Katseye či Itzy. Půjde o jedinou zastávku této dynamické show v České republice.
K-popové koncerty jsou navíc proslulé specifickou vizuální odezvou z hlediště. Pražská aréna se tak s největší pravděpodobností promění v oceán svítících light sticků, kterými fanoušci synchronizovaně reagují na dění na pódiu. Samotná show je přitom koncipována tak, aby bavila i starší diváky. Pro rodiče, kteří na koncert vyrazí se svými dětmi, to tak nebude jen doprovodná povinnost, ale spíše atraktivní vhled do fenoménu, který aktuálně formuje globální popkulturu.
Vzhledem k obrovské celosvětové popularitě žánru a faktu, že jde o jediný koncert v Česku, lze očekávat enormní zájem o vstupenky.