Kouzelníci z pradávna: první audiokniha z populární série pro děti zdarma

Než přišli válečníci, bývaly temné hvozdy plné kouzelných tvorů. Teď je však všechno jinak. Zar je chlapec z kmene kouzelníků, který nemá magické schopnosti, a udělá cokoliv, aby je získal. Čára je dívka z kmene válečníků, ale vlastní zakázaný kouzelný předmět, a udělá cokoliv, aby to utajila.

Oba dva byli vychováni, aby se k smrti nenáviděli. Přesto musejí zapomenout na svoje odlišnosti a dostat se do sklepení pod válečnickým hradištěm. Právě tam totiž procitá cosi, co spalo stovky let.

Autorkou knihy je anglická spisovatelka Cressida Cowell. Psát začala již v devíti letech, když se s rodiči přestěhovala z Londýna na malý ostrov u západního pobřeží Skotska.

Proslula jako autorka série Škyťák Šelmovská Štika, z níž je nejznámější první díl Jak vycvičit draka, který se dočkal velkého ohlasu i ve filmové podobě. Na úspěch navázala další oceňovanou řadou příběhů pro děti, která se jmenuje právě Kouzelníci z pradávna.

Audioknihu čte Jan Maxián.