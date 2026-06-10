Čtyři ženy se setkají na Kouzelné Riviéře. Letní román v e-knize zdarma

Čtyři ženy a čtyři osudy. Nebýt soutěže na Facebooku, nikdy by se nesetkaly a nestrávily by báječnou dovolenou ve vile Belle Vue na Francouzské Riviéře. Dovolenou, která všem čtyřem úplně změnila život.
Vicky je manželkou člena britského parlamentu a po odchodu dětí z domova touží psát romány a přestat být ženou v domácnosti podporující svého muže. Matilda se vzpamatovává ze smrti milovaného manžela a po příjezdu na jih Francie vzpomíná, jak bylo jejich snem strávit tam sklonek života.
Chelsea je mladá podnikatelka, která nedávno prožila rozpad vztahu a vzápětí zjistí, že kvůli obchodní partnerce přišla i o svou firmu. Všechny se sejdou díky štědrosti Amy, majitelky vily, jež pozváním na dovolenou oplácí dobrý skutek své zesnulé tetě.
Během deseti dnů se z nich stanou dobré přítelkyně a jejich osudy se postupně víc a víc proplétají. Všechny si potřebují vyřešit vlastní problémy a najít čas pro sebe, aby zjistily, co chtějí dělat v budoucnosti. A kouzelné útočiště na Riviéře je k tomu tím pravým místem.
Román napsala známá bretaňská spisovatelka Jennifer Bohnet. Přispívala do britských magazínů pro ženy a její povídky byly publikovány i v Austrálii, Švédsku, Jihoafrické republice a Irsku.