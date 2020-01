Získejte zdarma vstupenky na koncert Korn v Tipsport areně

Do Prahy se kapela vedená Jonathanem Davisem vrátí po třech letech od koncertu ve Foru Karlín k předchozí desce The Serenity Of Suffering. Její zpěvák se u nás poté sólově představil v roce 2018, když byl jedním z vystupujících ba akci Prague Rocks na letišti v Letňanech.

Aktuální album The Nothing vyšlo letos v září a bylo kladně přijato kritikou i posluchači. Probojovalo se do první desítky hitparád v USA i Velké Británii. Jde o první nahrávku po smrti Davisovy ženy Deven, která zemřela v srpnu 2018 ve věku 39 let. Zpěvák proto nové skladby označuje jako jistou formou své osobní terapie.

Turné k The Nothing zahájí Korn v lednu 2020 na severoamerickém kontinentu, na jaře se přesunou do Evropy.

Pro tři z vás máme po dvou vstupenkách na koncert. Stačí správně odpovědět na dvě otázky, dokázat tím, že jste skuteční fanoušci a můžete je získat.