Kool & the Gang, které znáte z Pulp Fiction, vystoupí v Praze. Přednostní vstupenky

15:34

Kdo by neznal písničky Celebration, Get It Down nebo Cherish. Americká kapela Kool & the Gang, která kombinuje R&B s jazzem, funkem, soulem i stylem disco míří do Prahy. V O2 universum vystoupí 18. července 2025 a díky iDNES Premium si můžete vstupenky zakoupit ještě před veřejným prodejem.