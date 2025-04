Vyjednávání při volbě papeže. Román Konkláve v audioknize se 40% slevou

Kardinála Lomeliho čeká mimořádně náročný úkol. Poté, co si Svatého otce k sobě povolal Bůh, je na něm, aby se jako děkan kolegia kardinálů chopil organizace konkláve, jež světu oznámí jméno příštího Kristova náměstka na zemi.

Za tímto účelem do Vatikánu dorazí sto sedmnáct kardinálů s hlasovacím právem - vlastně sto osmnáct, protože o existenci tajně jmenovaného bagdádského arcibiskupa Beníteze dosud věděl pouze zesnulý pontifik. Jak jeho přítomnost v Sixtinské kapli ovlivní komplikované vyjednávání o budoucí hlavě katolické církve?

Odnese si klíče svatého Petra některý z favorizovaných kardinálů, stojících v čele jednotlivých frakcí: liberální intelektuál Bellini, všehoschopný kariérista Tremblay, charismatický revolucionář Adeyemi, obávaný tradicionalista Tedesco? A jakou roli v ostře sledované volbě nakonec sehraje pochybnostmi zmítaný Lomeli? Jisté je pouze to, že nikdo z kandidátů není dokonalý, každý cosi skrývá, ba i hříchy…

Dramatický příběh ze zákulisí nejsledovanější volby světa napsaný britským spisovatelem Robertem Harrisem se v říjnu 2024 dočkal filmové adaptace s Ralphem Fiennesem v hlavní roli. Snímek Edwarda Bergera následně získal čtyři výroční ceny BAFTA.

„Robert Harris provedl důkladné rešerše, a přestože nepřekračuje hranice fikce, nerozpakuje se román zasadit do ryzí současnosti, čímž umocňuje napětí,“ napsali o ceněném díle v The New York Times.

Audioknihu čte Jan Kolařík.