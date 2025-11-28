  • Pátek 28. listopadu 2025 René

Komička Simona míří s vánoční show do O2 universa. Vstupenky přednostně

Příští rok vystoupí úspěšná slovenská stand-up komička Simona s vánočním speciálem Tichá noc v dosud největším představení. Diváky bude bavit 13. prosince 2026 v pražském O2 universu. Díky členství v iDNES Premium máte možnost zakoupit si vstupenky na ta nejlepší místa ještě před začátkem veřejného prodeje.

Komička Simona s vystoupením Tichá noc | foto: Bestsport

Vánoce. Čas klidu, míru a pohody? Ale kdeže. Všichni známe tu skutečnou tvář svátků: tiky v oku z nekonečných front, potůčky potu stékající po zádech v přetopených obchodních centrech a slavnostní vyvrcholení v podobě žlučníkového záchvatu u štědrovečerní tabule. Pokud se v tom poznáváte, nezoufejte. Simona pro vás má lék. Její show Tichá noc je brutálně upřímnou a osvobozující terapií smíchem, která vám pomůže přežít sváteční šílenství s nadhledem.

Show, která se uskuteční 13. prosince 2026, slibuje exkluzivní večer plný tematických vtipů o tom, jak drsná umí být realita Vánoc v kontrastu s tím, jak bychom si je všichni přáli prožít. Dozvíte se celou pravdu o Ježíškovi, vyslechnete si strašidelné příběhy o nesplněných přáních i o spotřebních úvěrech, které zmizí z účtu dříve, než stačíte říct „šťastné a veselé“.

Spolu se Simonou se na pódiu objeví i její stálí kolegové a neméně talentovaní komici Joe Trendy (vlastním jménem Teodor First, Simonin manžel) a Matej Makovický.

Komici Simona Salátová a Joe Trendy na galavečeru Social Awards Slovakia

Vstupenky na představení se začnou prodávat pro širokou veřejnost od neděle 30. listopadu od 20 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si můžete ta nejlepší místa zakoupit již od pátku 28. listopadu od 8 hodin ráno.

Příběh Simony Salátové (nyní First) je důkazem neuvěřitelné vnitřní síly. Vyrůstala v složitých podmínkách, zažila domácí násilí a část života strávila v krizovém centru. Přesto se nevzdala. S humorem sobě vlastním říká, že stand-up začala dělat proto, aby se její tělo dostalo z bodu A do bodu B a umělo říkat vtipy.

Do povědomí širší veřejnosti se zapsala v roce 2016 účastí v soutěži Česko Slovensko má talent, kde se probojovala až do semifinále. Od roku 2017 je pevnou součástí uskupení Silné reči. Její předchozí speciál Donaha!, ve kterém otevřeně mluvila o těle, vztazích i ženských stereotypech, se stal absolutním hitem a vyprodával sály po celé republice.

