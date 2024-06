Dárky za vysvědčení: Vyhrajte koloběžky značky Kostka své ratolesti i sobě

S blížícím se koncem školního roku je čas přemýšlet o odměnách za dobré vysvědčení. Co kdybyste letos překvapili nejen své děti, ale i sebe? Koloběžka je skvělý dárek, který přinese radost a prospěch celé rodině, protože je univerzálním nástrojem, který kombinuje efektivitu, zábavu a zdravý životní styl.

Ne však ta s malými kolečky, která je vhodná především do skateparku, ale takové, která vám dovolí objevovat svět i mimo betonovou džungli. Proč by neměla koloběžka chybět ve vaší domácnosti?

1 Fitness centrum na dvou kolech

Jízda na koloběžce není jen o přesunu z bodu A do bodu B. Je to kompletní cvičení, které posiluje celé tělo. Na první pohled by se mohlo zdát, že se při koloběhu zapojují jen dolní partie, ale není to tak. Ano, vaše nohy a zadek dostanou zabrat, ale zároveň posílíte i ruce, břicho, záda a boky. Každá projížďka je jako fitness lekce na kolech.

2 Pomůže držet krok s vašimi dětmi

Když děti dorostou a obyčejná chůze už jim nestačí, přichází na řadu různá vozítka. Nemusíte mít neustále pocit, že jste krok za svými ratolestmi, s koloběžkou je hravě dohoníte. Nejenže ušetříte čas a energii, když doháníte své malé uličníky, ale také si s nimi užijete spoustu zábavy.

3 Ve zdravém těle zdravý duch

Vzhledem k dnešnímu způsobu života, kdy máme nedostatek pohybových aktivit a většinu času prosedíme v práci či v autě, je koloběžka také dobrý kompenzační prostředek. Stojí se na ní na jedné noze, což aktivujete i hluboké vrstvy svalů, které jsou velice důležité pro správný aktivní stoj. Díky tomu, že nohy při jízdě střídáme, dochází k propojení pravé a levé hemisféry a tím k nastartování pravolevé rovnováhy v těle. Podle odborníků koloběžka také účinně pomáhá proti bolestem zad, které trápí nejen dospělé, ale i děti.

4 Spojuje celou rodinu

Koloběžka je skvělým nástrojem pro rodinné aktivity. Bez ohledu na věk či fyzickou kondici se každý může zapojit a vychutnat si společný čas venku. Jízdu na koloběžce totiž zvládne každý, od malého dítěte až po aktivního seniora.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete vylosovaní, vyhrajete jednu koloběžku pro děti a zároveň také pro dospělého. Soutěží se i tyto koloběžky:

Koloběžka Kostka Hill Fun

Koloběžka svou výbavou plně odpovídá požadavkům začínajícího koloběžkáře a její jízdní vlastnosti vás velmi mile překvapí. Vše začíná u vyladěné geometrie rámu, která zaručuje pohodovou a ničím nerušenou jízdu. V případě, že budete koloběžku například převážet autem, jistě oceníte hliníkové náboje s rychloupínáky, díky nimž lze kola koloběžky snadno odmontovat a zmenšit tak její rozměry.

Koloběžka Kostka Street Fun Kid

Koloběžka pro děti od 4 let, které si s ní zaručeně užijí spoustu skvělé zábavy. Postavena je na dvou stejně velkých 16tipalcových nafukovacích kolech, geometrie rámu je speciálně optimalizovaná pro malé jezdce. Díky tomu je tato dětská koloběžka snadno ovladatelná, má výbornou stabilitu a perfektní jízdní vlastnosti.

Menší celková šířka koloběžky zamezuje riziku kontaktu nohy s rámem koloběžky a předchází tak zranění. V neposlední řadě tato dětská koloběžka disponuje výškově nastavitelnými řídítky, takže ji lze přesně uzpůsobit výšce malého koloběžkáře.

Všechny koloběžky značky Kostka jsou kompletně vyrobené a sestavené v Čechách.

Více se o nich dozvíte na stránkách www.kostkakolobezky.cz

Výhru do soutěže věnovala společnost Kostka.