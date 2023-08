Poslední soutěž o startovné na Kolo pro život. Vyberte si, kdy a kde pojedete

Kolo pro život je cyklistický sportovní projekt pro širokou veřejnost, seriál amatérských závodů na horských kolech pro všechny bez rozdílu věku a výkonnosti. Jde o největší akci tohoto druhu v Evropě a v tomto roce probíhá již 24. sezóna.

V rámci závodů je připraveno několik tras pro dospělé závodníky, ale také trasy pro rodiny s dětmi a partu kamarádů, kteří se chtějí jen tak projet bez závodních ambicí. Myslelo se i na ty nejmenší, pro které se pořádají ve všech lokalitách dětské závody, dokonce i na odrážedlech.

Chrudim, Mladá Boleslav, Znojmo a další místa

Kolo pro život 2023 – harmonogram závodů 19. 8. - Manitou Železné hory CARDION

Chrudim 2. – 3. 9. - Znojmo Burčák Tour Kooperativy

Znojmo – areál Louckého kláštera 16. 9. - Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO

Mladá Boleslav – Krásná louka 23. 9. - Oderská Mlýnice LESY ČR

Klokočůvek u Oder 30. 9. - Ralsko MTB Tour ŠKODA AUTO

Ralsko – letiště Hradčany

Do konce sezóny se chystá hned několik velkých akcí. Nejbližší je 19. srpna v Chrudimi, kde závodníci musí zdolat i několik brodů nebo kultovní sjezd schodů přímo v historickém centru města. Je to taková symbolická ochutnávka před řadou technických pasáží vyšperkovaných výjezdy i sjezdy v krásné přírodě Železných hor.

Na začátku září, konkrétně 2. a 3. září, se můžete vypravit také do Znojma. Tam si to užijí nejen milovníci bikingu, ale také gastronomie, cestování i zážitků. Tato zastávka patří mezi nejoblíbenější a s největší návštěvností. Všechny trasy jsou doprovázeny bohatými občerstvovačkami, z nichž například ta Vrbovecká, jenž se nachází na trase B a C, probíhá i za doprovodu hudby.

Velká akce pro celé rodiny je pak nachystána na 16. září v Mladé Boleslavi. Mladá Boleslav Tour Škoda Auto, jak se zastávka Kola pro život ve městě automobilů jmenuje, začíná na Krásné louce, kde je připraven celodenní program pro celou cyklistickou rodinu.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete vylosovaní, můžete vyhrát jedno ze startovných na trasu B nebo C v hodnotě 700 Kč.

Losovat budeme pět výherců, kteří pak startovné mohou použít na jakýkoli jimi zvolený závod.

Ceny do soutěže poskytlo Kolo pro život, z.s.