Fantasy sága Kolo času pokračuje. Audiokniha Velké hledání se 40% slevou

Randa, Mata a Perrina čeká další nebezpečná výprava – a tentokrát se budou muset obejít bez pomoci kouzelnice Moirain a jejího strážce Lana. Trojice mladíků z Dvouříčí a jejich ogierský přítel Loial se totiž společně s oddílem šajnarských vojáků pustí do hledání legendárního Valerského rohu.
Ten podle pověstí dokáže povolat z hrobu mrtvé hrdiny k boji se Stínem, a tak po něm horlivě pátrají i přisluhovači Temného. Mezitím jejich přítelkyně Egwain, vědma Nyneiva a také dědička andorského trůnu Elain míří do Bílé věže v Tar Valonu, aby se staly členkami Aes Sedai – ženského řádu, který pronásleduje muže ovládající magii.
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K nim ovšem patří také Rand alʼThor, v němž podle všeho dřímá Drak Znovuzrozený - dávno předpovězený vůdce, jenž má zachránit svět, ale zároveň ho může zničit. A aby toho nebylo málo, na západním pobřeží se vylodila invazní armáda ze Seančanu, disponující kromě vojáků i silnou magií a ochočenými nestvůrami, která jde od vítězství k vítězství.
Cyklus Kolo času Roberta Jordana zahrnuje celkem patnáct knih, včetně tří, které po Jordanově smrti dopsal Brandon Sanderson. Velké hledání je druhým dílem hlavní ságy. Američtí tvůrci podle knihy natočili úspěšný stejnojmenný seriál, jehož třetí série byla uvedena v březnu 2025.
Audioknihu čte Pavel Soukup.