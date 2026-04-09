Audiokniha Oko světa: první díl slavné fantasy ságy Kolo času zdarma

Zapadlý kraj zvaný Dvouříčí zatím proslul pouze kvalitním tabákem a tvrdohlavostí místních obyvatel. Žije zde ale trojice výjimečných mladíků. Až dosud pro ně byl největším rozptýlením občasný příjezd formana či návštěva potulného pěvce. Nyní se ale právě oni stanou nečekanými hrdiny příběhu plného kouzel a dobrodružství s cílem zachránit svět.
Na své cestě budou muset čelit strachu, zradě i smrti, ale poznají také cenu přátelství, sílu odvahy a moc lásky. O jejich životy budou usilovat divocí trolloci, zákeřní temní druhové, hrůzostrašní mizelci a další obávaní pohůnci ďábelského Šej’tana (Temného). Ten má i mnoho dalších výmluvných jmen - Otec lží, Oslepitel, Zhouba duše či Prašivec.
Další audioknihy ze série Kolo času si můžete pořídit zde
Nejdříve se ovšem Rand, Mat a Perrin se svými společníky musejí dostat včas k Oku světa, aby zabránili osvobození sílícího Stínu z jeho magického žaláře.
Cyklus Kolo času Roberta Jordana zahrnuje celkem patnáct knih, včetně tří, které po Jordanově smrti dopsal Brandon Sanderson. Oko světa je prvním dílem hlavní ságy, dějově mu předchází ještě později dopsaný titul Nové jaro. Američtí tvůrci podle knihy natočili úspěšný stejnojmenný seriál, který se dosud dočkal tří sérií.
Audioknihu čte Pavel Soukup.