  • Středa 26. srpna 2026 Luděk

Jedovaté pokojovky: Proč může být kousnutí do lilie pro kočku smrtelné

Autor:
  10:07
Lilie jsou pro kočky nebezpečné

Lilie jsou pro kočky nebezpečné | foto: redakce s využitím AI

Detail lilie
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Pěstujete doma květiny a máte kočku? Některé z těch nejběžnějších a nejkrásnějších rostlin představují pro domácí šelmy smrtelné nebezpečí. Typickým příkladem, který plní veterinární pohotovosti, jsou lilie. Rychlá reakce majitele přitom rozhoduje o přežití zvířete.

Kočky jsou od přírody zvědavé a rády okusují vše zelené, co mají v dosahu. Představte si běžnou situaci: kočka okouše listy darované lilie nebo sazenic paprik na parapetu. Během pár hodin se začne stranit lidí, drží se v rohu, odmítá pohlazení a zvrací. Mnoho majitelů by možná uvažovalo, že počká do druhého dne, zda se stav nezlepší. U lilií je to ale fatální chyba.

„Liliové rostliny jsou pro kočky extrémně toxické. Pozření jakékoliv části rostliny, ať už jde o list, stonek nebo květ, může způsobit vážné problémy, včetně rychlého selhání ledvin,“ varuje důrazně MVDr. Anna Benešová, veterinářka, která odpovídá na dotazy majitelů domácích mazlíčků v aplikaci uVeterináře.

Detail lilie

Pokud zvíře zvrací a je apatické, neexistuje prostor pro domácí léčbu. „V takovém případě doporučuji co nejdříve navštívit veterinární pohotovostní kliniku. V mnoha případech je nutná okamžitá hospitalizace a podpora v podobě tekutinové terapie, případně další intervence na záchranu ledvin a jater,“ dodává lékařka.

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Při podezření na otravu hraje čas absolutně klíčovou roli. Místo zdlouhavého googlení a prohledávání internetových fór můžete mít v podobných krizových momentech odbornou pomoc neustále při sobě. Aplikace uVeterináře představuje ten nejbezpečnější první krok. Získáte díky ní nonstop přístup k online poradně, kde vám skutečný lékař do několika minut odpoví, zda situace vyžaduje okamžitý výjezd na pohotovost.

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Témata: Lilie, kočka

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