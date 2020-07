Kočka na cestách: Román o toulavém zvířátku jako e-kniha se slevou 50 %

Toulavého kocourka Nanu zachrání jednoho dne před jistou smrtí mladík jménem Satoru Mijawaki. Pět let spolu žijí v jednom z tisíců tokijských bytů. Potom ovšem zasáhne osud a Satoru musí Nanuovi najít nového páníčka. Nasednou do Satoruovy stříbrné dodávky a vyrazí na cestu.

Během putování se Nanu setkává se Satoruovými přáteli z dětství a dostává se na místa, kam by se jinak nikdy nevydal. Postupně je mu čím dál jasnější, že za plánovaným rozloučením bude něco víc než jenom Satoruova komplikovaná finanční situace.



Proč se Satoru musí své milované kočky vzdát? Jaký osud ho v životě potkal? A jaké tajemství před Nanuem skrývá? Dojemný příběh o kočce a jejím člověku, odehrávající se v japonském prostředí, potěší milovníky zvířat a koček. A také ty, kteří hledají nenáročnou a přesto zábavnou knihu pro dlouhá odpoledne.



Spisovatelka Hiro Arikawa pochází z japonského Kōchi. Její první román Shio no Machi: Wish on My Precious jí v roce 2003 přinesl cenu Dengeki Novel Prize pro nejlepšího nového autora. Od té doby vydala řadu úspěšných knih.



