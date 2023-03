Hercule Poirot a vražda učitelky. Audiokniha Kočka mezi holuby s 40% slevou

Dívčí škola Meadowbank byla jednou z nejúspěšnějších v Anglii. Ředitelka - slečna Bulstrodová - tu sice velela pevnou rukou, ale srdce měla pro všechny otevřené.

To místo bylo jejím celoživotním dílem a ona ho milovala. Vysoké školné jí umožňovalo zaměstnávat kvalitní personál, a díky tomu rodiče žákyň dostávali přesně to, co od školy očekávali. Tedy až do vraždy neoblíbené učitelky tělocviku, kterou někdo začátkem letního semestru zastřelil.

Po dalším útoku, k němuž opět došlo uprostřed noci v novém sportovním pavilonu, se školy zmocňuje chaos. Co všechno ví studentka Julia Upjohnová? Ona sama se obává, že je toho až příliš. Bez pomoci Hercula Poirota se tak neobejde, alespoň pokud se nechce stát příští obětí.

Hercule Poirot je spolu se slečnou Marplovou nejznámějším hrdinou detektivek Agathy Christie. Dílo legendární britské spisovatelky zahrnuje osm desítek románů, povídkových knih a divadelních her. Ve svém žánru se Christie stala nejprodávanější autorkou všech dob.

Audioknihu čte Lukáš Hlavica.