Klubíčko veselých pohádek: audiokniha originálních příběhů pro děti zdarma

Kam se kočce Terezce zatoulalo zelené klubíčko, co se stalo, když se myšky pustily do sýra, a kdo bydlí ve škvíře pod naší postelí? To a mnohé další se děti dozvědí z rozverných vyprávění, která jsou právě tak dlouhá, aby se po nich dobře usínalo. Příběhy, které čtou známí herci, zavedou nejmenší posluchače mezi zvířátka, do vodní říše i větrného království.

„Tyhle krátké pohádky jsem si kdysi před lety vymýšlela pro svou dceru Karolínu. Bavily jsme se nad nimi obě. A abychom je nezapomněly, zapsala jsem si je. Inspirovaly je docela běžné věci: malé Káje jsem s oblibou pletla svetry a vyplétala na ně veselé obrázky. A ona mi cuckovala klubíčka - a tak vznikla pohádka O kočce a klubíčku. Vlastně byla první a mám ji možná nejraději. Proto jsem si ji načetla sama,“ vzpomíná autorka i režisérka audioknihy Jitka Škápíková.

„Dodnes vidím před očima dětské hřiště v Dejvicích, kam jsme si chodily s Kájou hrát, a kde se při pohledu na chumel dětí zrodil nápad na pohádku O kapičce Antonii. Pohádku O slepici s chlupatým krkem mi do hlavy přivály hloupé televizní reklamy, Strašidýlko Meižana inspirovaly pro změnu obrázky malé Káji, která často kreslila dva zvláštní panáky: Meižana a Kuližana. Byli to prapodivní kumpáni a žili si vlastním životem,“ dodává Škápíková.

O tom, že vyprávění pohádek má na vývoj dětí pozitivní vliv, svědčí i fakt, že autorčina dcera Karolína - dnes už dospělá - se jako zvukařka a střihačka na celé nahrávce rovněž podílela.

V audioknize účinkují Hynek Čermák, Veronika Kubařová, Jiří Dvořák, Matouš Ruml, Igor Bareš, Jana Stryková a Jitka Škápíková.