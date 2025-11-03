  • Pondělí 3. listopadu 2025 Hubert

Z fantasy cyklu Úžasná Zeměplocha: audiokniha Klobouk s oblohou se 40% slevou

Autor:
Rozsáhlá knižní série Úžasná Zeměplocha se už několik desetiletí těší mimořádnému zájmu čtenářů. Z cyklu britského autora Terryho Pratchetta si nyní mohou uživatelé iDNES Premium ve zvukové podobě pořídit román Klobouk s oblohou s hlavní hrdinkou Toničkou Bolavou. Audioknihu získají se 40% slevou.

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Úžasná Zeměplocha: Klobouk s oblohou

Úžasná Zeměplocha: Klobouk s oblohou | foto: OneHotBook

Spisovatel Terry Pratchett ve filmu BBC Choosing to Die (Zemřít podle své volby)
Spisovatel Terry Pratchett ve filmu BBC Choosing to Die (Zemřít podle své volby)
Spisovatel Terry Pratchett ve filmu BBC Choosing to Die (Zemřít podle své volby)
Spisovatel Terry Pratchett ve filmu BBC Choosing to Die (Zemřít podle své volby)
5 fotografií

Dva roky poté, co se štěstím porazila Královnu víl, se jedenáctiletá Tonička Bolavá vypraví do světa, aby dál rozvíjela vrozený talent pro čarování. Coby učednice slečny Rovnovodovážné beztak rychle pochopí, že jejím hlavním posláním bude nezištně pomáhat ostatním lidem.

Jenže některé místní adeptky magie z řad jejích vrstevnic to vidí jinak a na konkurentku, jež postrádá náležité okultní propriety a stojí nohama pevně na zemi, se dívají skrz prsty. A co je ještě mnohem horší: Tonička má v patách nebezpečný zlojroj usilující ovládnout její mysl i tělo.

Naštěstí ani lán cesty od rodné Křídy nečelí smrtící hrozbě sama. K ruce má tlupu neohrožených Nac Mac Fíglů, kteří by za svou habounskou bosorbabu položili život, a pomoci se jí dostane též od proslulé čarodějky Bábi Zlopočasné.

Další díly Zeměplochy v podobě audioknih najdete zde

Dokážou společnými silami zapudit démonické stvoření, které už dohnalo k šílenství nejeden znamenitý mozek zeměplošské historie?

Audiokniha patří do fantasy série Úžasná Zeměplocha Terryho Pratchetta, konkrétně mezi příběhy o Toničce Bolavé. Celá řada o fiktivním světě ležícím na hřbetě želvy plující vesmírem čítá 41 románů, 5 povídek a několik dalších publikací.

Pratchettův styl psaní vynikal humorem a satirou. Autor pracoval také s různými motivy mytologie, pohádek a folklóru. Zemřel v roce 2015 ve věku 67 let na následky Alzheimerovy choroby.

Audioknihu čte Tereza Dočkalová.

Získejte tento benefit s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

20 GB dat za 175 Kč? Členové iDNES Premium získají výhodnou SIM kartu
... a další stovky článků

Další audioknihy se slevou pro předplatitele

Viděla jsem vraždu

339 Kč 203 Kč
Koupit
-40 %

Klobouk s oblohou

377 Kč 226 Kč
Koupit
-40 %

Nejčtenější

Všude se střílelo, peklo. Vyznamenaný voják o misi s Petrem Pavlem i trápení těla

Premium Sám se označuje za dinosaura vojenských misí. V Iráku, na Balkáně a v Afghánistánu zažil podle vlastních slov strašlivé...

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

20 GB dat za 175 Kč? Členové iDNES Premium získají výhodnou SIM kartu

Hledáte snadný a výhodný způsob, jak mít mobilní internet na letní cestování po Česku i po Evropě? Členové iDNES...

Operace všeobecné ortopedie do maximálně 2 měsíců a s 50% slevou v Hradci Králové

Čeká vás artroskopická operace či jiný ortopedický chirurgický zákrok s výjimkou endoprotéz a nechcete čekat? Můžete...

Děsivý horor z malého amerického města. E-kniha Dražebník zdarma

Americká spisovatelka Joan Samson stihla před svou smrtí dokončit jediný román – Dražebník. Tento mrazivý horor...

Vyhrajte skládačku od Samsungu. Galaxy Z Flip7 může být váš

Letošní Samsung Galaxy Z Flip7 je nejkompaktnější a nejchytřejší skládačka, jakou kdy jihokorejský výrobce představil....

Reality show konaná na Marsu: sci-fi román Země v e-knize zdarma

Jak by asi vypadala televizní reality show odehrávající se na Marsu? To se pokusil ve svém románu Země, inspirovaném...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.