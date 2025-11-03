Z fantasy cyklu Úžasná Zeměplocha: audiokniha Klobouk s oblohou se 40% slevou

Dva roky poté, co se štěstím porazila Královnu víl, se jedenáctiletá Tonička Bolavá vypraví do světa, aby dál rozvíjela vrozený talent pro čarování. Coby učednice slečny Rovnovodovážné beztak rychle pochopí, že jejím hlavním posláním bude nezištně pomáhat ostatním lidem.
Jenže některé místní adeptky magie z řad jejích vrstevnic to vidí jinak a na konkurentku, jež postrádá náležité okultní propriety a stojí nohama pevně na zemi, se dívají skrz prsty. A co je ještě mnohem horší: Tonička má v patách nebezpečný zlojroj usilující ovládnout její mysl i tělo.
Naštěstí ani lán cesty od rodné Křídy nečelí smrtící hrozbě sama. K ruce má tlupu neohrožených Nac Mac Fíglů, kteří by za svou habounskou bosorbabu položili život, a pomoci se jí dostane též od proslulé čarodějky Bábi Zlopočasné.
Dokážou společnými silami zapudit démonické stvoření, které už dohnalo k šílenství nejeden znamenitý mozek zeměplošské historie?
Audiokniha patří do fantasy série Úžasná Zeměplocha Terryho Pratchetta, konkrétně mezi příběhy o Toničce Bolavé. Celá řada o fiktivním světě ležícím na hřbetě želvy plující vesmírem čítá 41 románů, 5 povídek a několik dalších publikací.
Pratchettův styl psaní vynikal humorem a satirou. Autor pracoval také s různými motivy mytologie, pohádek a folklóru. Zemřel v roce 2015 ve věku 67 let na následky Alzheimerovy choroby.
Audioknihu čte Tereza Dočkalová.