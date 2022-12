Masakr v maloměstě: horor Klaun v kukuřičném poli v e-knize s 50% slevou

Quinn se s otcem přestěhovala do malého městečka Kettle Springs, které má za maskota podivně vyhlížejícího klauna. Oba tu chtějí po tragické události začít nový život. Jenže od té doby, co své brány zavřela jediná místní továrna, to jde s městečkem čím dál tím víc z kopce.

Většina jeho obyvatel se domnívá, že za všechno můžou puberťáci. Právě třeťáci a čtvrťáci z tamní střední školy koneckonců uspořádali mejdan, na němž zemřela dcera Arthura Hilla.

Byli to oni, kdo zapálil továrnu. A jsou to oni, kdo tráví veškerý volný čas točením hloupých videí, jež pak dávají na YouTube. Chybí jim respekt a nemají ani tušení, co znamená tvrdá práce. Teenageři z Kettle Springs to ale vidí přesně naopak.

Městečko tak vede nekončící bitvu mezi starým a novým pořádkem, mezi tradicí a pokrokem. Je to boj, který může skončit naprostou zkázou Kettle Springs. A proto se jeden vraždící klaun s kloboučkem a červeným kulatým nosem rozhodne, že tomu učiní přítrž.

Horor odehrávající se na pozadí generačního sporu napsal americký autor Adam Cesare, který se literární činnosti věnuje od roku 2012. Titul Klaun v kukuřičném poli se pro velký ohlas dočkal i svého pokračování.

